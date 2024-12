Ottanta milioni per Yildiz: la Juve ha un nuovo alleato

Un top club è pronto a farsi avanti per portare Kenan Yildiz via dalla Juventus: offerta da 80 milioni di euro, i bianconeri hanno un nuovo alleato

Da quando è stato aggregato alla prima squadra, Kenan Yildiz ha continuato a crescere in maniera esponenziale e ci ha messo pochissimo a diventare uno dei giocatori più importanti della Juventus.

I bianconeri se lo stanno coccolando e quest’anno gli hanno anche dato la maglia numero 10, mettendo una grossa responsabilità sulle sue spalle. Yildiz, però, ha dimostrato che le sue spalle sono belle larghe ed in questa stagione si sta ancora una volta confermando come uno dei migliori della rosa. Il suo rendimento non sta certo passando inosservato e sono molti i top club che si sono messi sulle sue tracce.

Nei mesi scorsi si è parlato di un forte interesse da parte di Arsenal e Manchester United, mentre in Francia il talento turco è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, alla ricerca di un nuovo giocatore che riesca a dare fantasia ed imprevedibilità ad un nuovo attacco. Oltre ai club sopracitati, però, nelle ultime ore si è aggiunto un altro top club europeo nella corsa a Yildiz ed è pronto a ricoprire la Juventus di soldi.

Secondo quanto riportato da Caughtoffside.com, infatti, sul talento turco sarebbe piombato il Liverpool che è deciso a strappare il giocatore ai bianconeri con un’offerta davvero indecente.

Juventus, il Liverpool piomba su Yildiz: pronti 80 milioni di euro

Il Liverpool è fortemente interessato a Kenan Yildiz. Secondo quanto raccolto da Caughtoffside.com, i Reds sono pronti a fare follie per il gioiello turco della Juventus e sarebbero intenzionati a mettere sul piatto una clamorosa offerta da 80 milioni di euro. La squadra del Merseyside vuole anticipare la concorrenza ed è sicura che con un’offerta simile riuscirà a far vacillare i bianconeri che, pur volendo trattenere Yildiz, avrebbero difficoltà a dire no a tale offerta.

Tuttavia, la Juventus non vuole farsi trovare impreparata e potrebbe sfruttare un’offerta simile a proprio vantaggio. Memori di quanto fatto con l’Aston Villa in estate per portare a Torino Douglas Luiz, i bianconeri potrebbero ripercorrere la stessa strada anche con il Liverpool, cercando di inserire nell’affare qualche giocatore dei Reds di loro gradimento.

Seppur vero che il Liverpool non è l’Aston Villa ed i suoi giocatori vorrebbe tenerseli stretti, anche ai Reds potrebbe convenire questa strada per abbassare leggermente il costo del cartellino di Yildiz. Al momento non ci sono in piedi trattative ufficiali, quella del gioiello turco è solo un’idea in casa Liverpool, ma presto potrebbe diventare qualcosa di più e non è escluso che in estate l’asse Torino-Liverpool possa decisamente scaldarsi.