Ritorno di fiamma al Milan: contatti già avviati

In casa Milan c’è la coscienza di dover intervenire sul mercato per andare a sistemare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca in vista della seconda parte di campionato.

La prima parte di stagione del Milan è stata ampiamente deludente con i rossoneri che sono distanti dalla vetta della classifica e che stanno mettendo a serio rischio anche la qualificazione alla Champions League.

Già quattro sconfitte per il Milan in campionato e non siamo neanche alla fine del girone d’andata. I rossoneri hanno detto troppo presto addio alla lotta per lo scudetto in questo campionato ed ora rischiano di vedersi allontanare in maniera netta anche la lotta per la qualificazione in Champions League. Le avversarie corrono con Lazio, Atalanta e Fiorentina che sono già molto lontane con Napoli ed Inter che appaiono già irrecuperabili. Per sistemare le cose la dirigenza sa di dover intervenire sul mercato e sono stati individuati i possibili colpi da chiudere.

Milan, si torna su un vecchio obiettivo di mercato per gennaio

Il Milan, secondo quanto affermato da Daniele Longo su X, avrebbe messo di nuovo nel mirino Carney Chukwuemeka, giovane centrocampista del Chelsea che era stato seguito con attenzione già durante la scorsa estate.

Poco utilizzato da Enzo Maresca in questa prima parte di campionato, Chukwuemeka potrebbe lasciare i Blues in vista della seconda parte di campionato. Classe 2003, il mediano potrebbe rappresentare una valida alternativa alla coppia formata da Fofana e Reijnders che finora non ha avuto possibilità di rifiatare. La volontà del Milan è infatti quella di mettere a disposizione di Paulo Fonseca un nuovo mediano che possa rientrare nelle rotazioni.

L’utilizzo di Musah a destra e di Loftus-Cheek sulla trequarti ha lasciato Paulo Fonseca senza mediani a disposizione a parte la coppia titolare. In attesa di un pieno recupero di Ismael Bennacer, che dovrebbe arrivare per l’inizio del 2025, il Milan è alla ricerca di un centrocampista che possa dare garanzie al tecnico portoghese. Se Ricci resta il sogno, Chukwuemeka potrebbe essere la soluzione ideale per tamponare la necessità in mezzo al campo.

Sul giovane calciatore del Chelsea c’è però una forte concorrenza con diversi club di Premier League pronti a fare un tentativo in vista della seconda parte di stagione. L’idea del Milan è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto per poi valutare l’eventuale acquisto a titolo definitivo al termine del campionato sulla base di circa 15 milioni di euro.