Bomba Modric, accordo raggiunto: arriva in Serie A

Ad un passo dal compiere 40 anni, Luka Modric potrebbe proseguire ancora di un anno la sua carriera facendolo nel campionato di Serie A. Il centrocampista croato è finito infatti nel mirino di un club italiano.

Rimasto al Real Madrid con un ruolo da comprimario, Luka Modric sta valutando le alternative per il suo futuro. In questo momento il ritiro dall’attività agonistica appare ancora lontano e spunta un’ipotesi italiana.

Il futuro di Modric difficilmente sarà ancora al Real Madrid con il croato che al termine del campionato in corso saluterà le merengues con le quali gioca dal 2012. Centrocampista dalla classe immensa, il classe 1985 ha vinto il Pallone d’oro nel 2018 ed è considerato uno dei migliori calciatori di sempre. Cercato in passato da Inter e Milan, il playmaker della squadra di Carlo Ancelotti ha deciso di restare in Spagna negli ultimi anni andando a respingere gli assalti di diverse squadre europee. Ora però potrebbe essere giunto il momento di cambiare aria con un club italiano che è deciso a fare un tentativo per il 2025.

Calciomercato, Modric in Serie A: si fa sul serio

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, il Como sarebbe intenzionato a portare Luka Modric in Serie A in vista della prossima stagione. Il giocatore potrebbe giungere a costo zero considerata la scadenza del suo contratto nel prossimo giugno. Un colpo di grande esperienza per una formazione che sta mostrando di fare fatica al momento ad adattarsi al campionato di Serie A.

Grande sponsor dell’affare è sicuramente Cesc Fabregas con l’ex centrocampista del Barcellona che sarebbe felicissimo di avere a disposizione un campione di tale livello per andare ad aumentare il tasso tecnico e di esperienza internazionale della squadra. Condizione necessaria all’arrivo di Modric a Como è chiaramente la salvezza dei lariani al termine di questa stagione con il croato che accetterebbe solo in caso di Serie A.

I grandi nomi già presenti nella rosa della squadra lombarda come Sergi Roberto, Pepe Reina, Alberto Moreno e proprio Fabregas, potrebbero convincere Modric a giocare ancora una stagione andando a provare un campionato nel quale non è mai sceso in campo. La concorrenza per il Como però non manca con i lariani che dovranno vedersela con la Dinamo Zagabria, intenzionata a riportare a casa il giocatore che salutò il club nel 2008.

Oltre alla formazione croata ci sono anche diversi club arabi e statunitensi pronti a cercare di convincere Modric a proseguire la sua carriera fuori dall’Europa. Proposte sicuramente più remunerative dal punto di vista dell’ingaggio ma che possono mettere sul piatto dei campionati certamente meno competitivi di quello italiano.