Calciomercato Juve, spogliatoio infiammato: chiesta cessione a gennaio

Possibile idea per la difesa, a gennaio assalto per il talento: Juventus spera nella grande occasione di mercato

Un momento complicato, non tanto dal punto di vista dei risultati – tragici anche quelli, ma comunque meno deludenti del previsto – quanto per una impostazione tattica discutibile e fine a se stessa, dove non si vede minimamente l’impatto del nuovo allenatore.

Thiago Motta, molto probabilmente, avrà molto da lavorare nelle prossime settimane per convincere definitivamente i tifosi bianconeri scettici del suo arrivo. Di sicuro, l’italo-brasiliano non si trova in una situazione agevole e per tale motivo potrebbe chiedere aiuto alla dirigenza in vista del prossimo mercato invernale.

Difesa e attacco saranno i reparti verso cui si concentreranno le maggiori risorse economiche: in avanti, bisogna per forza di cose trovare una nuova punta che sappia far rifiatare Vlahovic o giocare con lui; mentre in difesa ci sarà bisogno di un grande salto di qualità. L’assenza di Bremer si sta facendo sentire più del previsto.

Juventus, occasione Mosquera: il Valencia lo scarica?

Lo spogliatoio in fiamme e il rapporto ai ferri corti con Ruben Baraja, potrebbero spingere il talentuoso Christian Mosquera a lasciare la Liga e approdare in Italia. Questa la voce di mercato rilanciata dal media catalano Elnacional, che parla di una situazione al limite tra calciatore e allenatore, in un momento peraltro molto difficile sul piano dei risultati.

Secondo il media catalano, il fatto che Mosquera abbia parlato apertamente di volersene andare via ha incendiato lo spogliatoio valenciano, con Baraja che non ha minimamente apprezzato la sincerità del suo difensore. Da qui la situazione è precipitata e il ragazzo classe 2004, di cui si parla un gran bene da molti mesi a questa parte, ha maturato l’intenzione di andare via.

Tra le squadre interessate al ragazzo vi è proprio la Juventus, che come detto ha bisogno subito di un rinforzo difensivo atto a colmare le assenze di Bremer e Juan Cabal.

Il Valencia, al netto della volontà del calciatore, non lo farà partire via facilmente: Mosquera rappresenta una delle risorse preziose della rosa e non ci sarà nessuno sconto. Viene valutato almeno 25-30 milioni di euro, una cifra importante soprattutto se inserita nel contesto del mercato di riparazione.

Sta ora a Giuntoli affondare o meno il colpo, di sicuro un calciatore come lo spagnolo aggiungerebbe non poco valore alla rosa di Motta.