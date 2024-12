“Partita truccata”: un nuovo scandalo travolge il calcio italiano

Un nuovo scandalo travolge il calcio italiano: il presidente del club è un fiume in piena, la partita è stata truccata

Sia in Serie A che in Serie B è presente il VAR e grazie alla tecnologia gli errori arbitrali si sono ridotti al minimo, così come le polemiche che però, resteranno per sempre immancabili quando si parla di calcio.

Discorso diverso in Serie C dove il VAR è assente e, viste le strutture di alcuni club, è difficile ipotizzare la sua implementazione in tutti i campi della terza serie nostrana. La mancanza del VAR in C, unita ad alcuni errori arbitrali, ha scatenato la rabbia di alcuni club che sono stati pregiudicati dai direttori di gara ed ogni settimana ci sono polemiche a non finire. Ad alzare la voce dopo l’ultimo turno di campionato è stato il Trapani che ha perso la sfida contro il Benevento, perdendo in rimonta 2-1.

Una sconfitta bruciante per il modo in cui arrivata e dove sono pesate le scelte dell’arbitro, almeno secondo il presidente del club siciliano Antonini. Il numero 1 del Trapani ha lanciato gravi accuse nella conferenza stampa post gara dove si è presentato al posto dell’allenatore Aronica, affermando come la partita sia stata truccata e definendo l’arbitro un provocatore, alzando una polveriera senza precedenti.

Trapani, furia Antonini: denuncia choc del numero uno del club

La rimonta subita dal Trapani contro il Benevento nell’ultimo turno di campionato non è andata per niente giù al presidente del club Antonini che nella conferenza stampa post partita ha preso il posto del tecnico Aronica, lanciando gravi accuse contro l’arbitro della gara e facendo una denuncia che ha scioccato tutti i tifosi, annunciando come la partita sia stata truccata dall’arbitro, accusato di essere un provocatore.

Il numero uno del club siciliano ha dichiarato come il direttore di gara abbia fischiato a senso unico, favorendo solo il Benevento che ha chiuso la gara senza ammonizioni: “È stato impresentabile, a favore della squadra ospite che chiude la partita senza un ammonito. Difficile prendermela con la squadra, aveva dominato. Quando ti trovi davanti a situazioni del genere la squadra aveva già capito l’atteggiamento dell’arbitro” ha affermato, masticando amaro per una partita che il Trapani avrebbe anche potuto chiudere prima.

Antonini ha poi fatto un appello al presidente della Lega Serie C Marani, chiedendo l’implementazione del VAR anche per la terza serie: “Se il presidente Marani non insiste con il VAR in Serie C continuiamo a vedere campionati truccati” ha denunciato, aggiungendo come dall’inizio dell’anno abbia visto arbitraggi scandalosi.

Parole pesanti del presidente del Trapani che non le ha mandate a dire per l’arbitraggio che, a suo dire, ha tolto 3 punti alla sua squadra. Gli errori arbitrali, tuttavia, non hanno salvato la panchina di Aronica che è stato sollevato dall’incarico ed al suo posto il Trapani ha puntato su Ezio Capuano che torna ad allenare la squadra siciliana a distanza di più di 20 anni dall’ultima volta.