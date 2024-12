Sarri al posto di Allegri: ribaltone capitale

Maurizio Sarri al posto di Max Allegri: arriva il ribaltone capitale con l’ex Lazio pronto a soffiare il posto all’ex Juve. Le ultime

Due tra i nomi più illustri che in questa stagione sono rimasti fermi tra gli allenatori italiani sono sicuramente Max Allegri e Maurizio Sarri. I due a lungo si sono dati battaglia (sportivamente parlando) in campo negli anni scorsi. Si cono contesi scudetti (quando l’ex Empoli era al Napoli) e posizioni di vertice ma ora sono rimasti al palo dopo il termine delle loro esperienze, in maniera turbolenta, con Juve e Lazio.

Non avevano concluso la scorsa stagione e non hanno iniziato nemmeno questa. Il livornese era stato addirittura esonerato per alcuni screzi con la dirigenza dopo aver portato una Coppa Italia e un piazzamento Champions, l’altro si era dimesso dopo una serie di risultati negativi. Non hanno trovato un’opportunità, specialmente la scorsa estate e se Max l’ha presa con filosofia, Mau non l’ha presa per nulla bene. Si aspettava una chiamata, soprattutto da una squadra delle sue parti (la Fiorentina) e invece nulla. Sul divano ad attendere.

Sarri sorpassa Allegri? Nuovo allenatore nella Capitale!

L’ex Napoli si è pronunciato in maniera netta e tranciante su come si aspettasse maggiore considerazione la scorsa estate. Si dice pronto a ricominciare appena ci sarà l’occasione giusta. Lo stesso, seppur non abbia avuto uscite pubbliche, lo pensa il suo collega. Il “bello” di questa storia è che i due potrebbero trovarsi ad essere rivali per la stessa panchina. C’è un intrigo Capitale che porta dritti uno dei due a sedersi su una panchina capitolina.

A Londra, infatti, sponda Tottenham, c’è una squadra in caduta libera da qualche settimana e in molti si sono interrogati sul futuro di Postecoglou. L’attuale tecnico è in crisi nera e al momento la società degli Spurs ha allontanato le voci di un esonero ma le prossime settimane tra Premier ed Europa League saranno decisive. Tra i papabili eventuali al subentro, come detto, ci sono Max Allegri e Maurizio Sarri. Entrambi sarebbero ben lieti di approdare nel campionato inglese, per il tecnico di Bagnoli sarebbe un ritorno dopo quanto fatto al Chelsea.

Secondo le ultime indiscrezioni proprio l’ex Napoli ha sorpassato il livornese nelle ultime ore e il suo nome sarebbe in pole in caso di cambio. Postecoglou potrebbe avere i giorni contati e a beneficiarne sarà uno tra Allegri e Sarri?