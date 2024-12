Ultim’ora Pogba, torna in campo: futuro bianconero

Paul Pogba è molto vicino a fare il suo ritorno in campo dopo la squalifica: futuro in bianconero per il centrocampista francese

Il capitolo Juventus è ormai definitivamente chiuso per Paul Pogba dopo aver rescisso il suo contratto più di un mese fa ed il centrocampista francese è ora alla ricerca di una nuova avventura.

Il TAS di Losanna ha accolto il suo ricorso in merito alla squalifica di 4 anni che gli era stata inflitta per doping, riducendola a 18 mesi e a partire da marzo l’ex Manchester United potrà finalmente far ritorno in campo. Nonostante ci sia l’interesse di alcuni club oltreoceano, Pogba preferirebbe restare in Europa per potersi misurare ancora nei campionati più importanti e poter disputare anche una coppa europea, ma al momento non sono pervenute offerte ufficiali sulla sua scrivania.

Prima di ingaggiarlo, varie squadre stanno analizzando attentamente il suo profilo dal punto di vista fisico, considerato che il francese ha avuto tantissimi problemi nel corso degli ultimi 2 anni e ciò rende la ricerca di Pogba nel trovare una nuova squadra più difficile. Sebbene non siano arrivate offerte, però, uno come Paul Pogba, soprattutto a zero, non può non attirare interesse e secondo Todofichajes.net alcuni club si sarebbero messi sulle sue tracce.

Il noto sito spagnolo fa sapere come a marzo per il centrocampista potrebbe profilarsi un clamoroso ritorno in Premier League dove potrebbe vestire un’altra maglia bianconera, vale a dire quella del Newcastle.

Pogba può tornare in Premier League: il francese nel mirino del Newcastle

Andare in Arabia Saudita al momento non è nei piani di Paul Pogba che a marzo spera di trovare una squadra in uno dei top 5 campionati europei. Una speranza riaccesa dall’interesse del Newcastle che, secondo quanto riportato da Todofichajes.net, è una delle squadre che stanno seguendo il giocatore con un certo interesse dopo la risoluzione del suo contratto con la Juventus.

I Magpies sono attualmente dodicesimi in Premier League, ma le posizioni europee distano solo 5 punti e l’arrivo di un giocatore dell’esperienza di Pogba potrebbe aiutare la squadra di Eddie How nel risalire la classifica e puntare alla qualificazione all’Europa League o alla Conference League. Conoscendo già il campionato, Pogba non avrebbe problemi ad adattarsi alla filosofia di gioco del Newcastle ed un approdo al St. James’ Park non è da scartare.

Oltre al Newcastle, in Premier League anche il West Ham è sulle tracce del centrocampista, essendo alla ricerca di giocatori che possano aiutare la squadra a risalire la china. Gli Hammers si trovano infatti al quattordicesimo posto con soli 18 punti ed in un momento di grande difficoltà, motivo per cui a gennaio serviranno rinforzi per allontanarsi dalle zone calde.

Al momento non sono arrivate offerte ufficiali per Pogba dalla Premier League, ma l’interesse delle due squadre è concreto e nelle prossime settimane potrebbero esserci novità. Al di fuori dell’Europa, invece, oltre ai club dell’Arabia Saudita, Pogba piace molto all’Inter Miami di Messi che in estate disputerà il Mondiale per Club ma, allo stato attuale delle cose, la permanenza in Europa ha la priorità per l’ex Juventus