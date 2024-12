Altro che Juventus: se ne vall’Inter a gennaio

L’Inter può anticipare la Juventus, super affare a gennaio: Marotta beffa Giuntoli, cosa sta succedendo

Continuano i duelli, sul mercato oltre che in campo, tra Juventus e Inter. Il derby d’Italia non finisce mai, e la sfida a distanza tra Giuntoli e Marotta potrebbe riservare ancora clamorosi colpi di scena. Lo dimostrano anche le ultime notizie che coinvolgono la squadra nerazzurra, pronta ad accelerare già a gennaio per uno dei grandi nomi nel mirino del Football Director bianconero.

Non è un segreto che negli ultimi tempi le strategie di mercato di Juventus e Inter si siano incrociate in più occasioni. Vuoi per simili necessità tecniche, vuoi per situazioni finanziarie in entrambi i casi da risanare, la squadra bianconera e quella nerazzurra si sono spesso fiondate, e sfidate, sui migliori calciatori a parametro zero presenti sul mercato.

Stavolta la grande sfida riguarda però un altro tipo di giocate, un potenziale rinforzo per l’attacco di entrambe le squadre, in palese difficoltà per motivi diversi. Mentre la Juventus ha bisogno di un’alternativa seria a Vlahovic, l’Inter è alle prese con un impatto fin qui deludente di Taremi e con le continue difficoltà di Arnautovic.

Problemi che Marotta potrebbe risolvere fiondandosi su quello che sembrava uno dei pallini di Giuntoli per gennaio o al massimo per il prossimo mercato estivo.

Colpo Marotta, Giuntoli beffato: può andare all’Inter a gennaio, cosa sta succedendo

Tra i tanti attaccanti del Napoli, o in orbita Napoli, che piacciono e non poco sia a Giuntoli che a Marotta, oltre al sogno Osimhen, per il momento inarrivabile per entrambi i club, c’è sicuramente Giacomo Raspadori. L’attaccante della Nazionale continua, in questa stagione più che mai, a essere un punto interrogativo nella rosa partenopea.

Dopo le difficoltà già avute a ritagliarsi un posto con Spalletti, che pure lo ha sempre apprezzato, e con i tecnici della scorsa stagione, l’ex Sassuolo è diventato con Conte un vero oggetto misterioso, un attaccante utilizzato quasi come mezzala, un trequartista che non riesce a incidere nelle poche occasioni avute a disposizione, e che forse avrebbe bisogno di cambiare aria per rivitalizzare la propria carriera.

Per molti attaccante perfetto per un 4-3-3 arioso e moderno, senza punti di riferimento, come quello praticato al Sassuolo da De Zerbi, l’allenatore più bravo a esaltarne le caratteristiche, Raspadori secondo tanti opinionisti potrebbe essere anche un partner d’attacco perfetto per un’altra prima punta in uno schieramento a due attaccanti, come il 3-5-2 di Inzaghi.

Anche per questo motivo il giornalista Mirko Calemme, intervenuto ai microfoni di NapoliZone, si è lasciato andare a una previsione sul suo futuro, escludendo al momento l’ipotesi Juventus: “Sarebbe giusto che andasse a giocare altrove, anche se non può essere svenduto. A mio parere sarebbe l’attaccante ideale per l’Inter“.

E non è assolutamente detto che Marotta non ci stia pensando, considerando che la stagione è lunga e che un rinforzo in attacco potrebbe servire come il pane alla squadra nerazzurra, salvo rinascite improvvise di almeno uno dei tre attaccanti di riserva attualmente a disposizione di Inzaghi.