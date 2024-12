Dramma Milan, scudetto perso: colpa di Fonseca

La vittoria del Milan sulla Stella Rossa in Champions League è passata in secondo piano dopo le parole di Fonseca in conferenza stampa con le quali ha attaccato alcuni elementi della squadra.

Affermazioni pesanti quelle del tecnico portoghese che si è detto pronto a puntare su giocatori del Milan Futuro o della Primavera se ce ne fosse bisogno.

Dal punto di vista dei risultati in casa Milan siamo di fronte ad una stagione altalenante che ha estromesso immediatamente la squadra dalla lotta per lo scudetto e che rischia di tenerla fuori anche dalla qualificazione per la prossima Champions League. Le uniche note positive giungono proprio dalle coppe con i rossoneri che sono padroni del loro destino per quello che riguarda la qualificazione diretta agli ottavi. Nel frattempo però, giungono pesanti attacchi nei confronti di Paulo Fonseca e delle scelte della società.

Milan, l’attacco è durissimo: nel mirino Fonseca e società

In occasione della serata speciale di Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani ha commentato la situazione in casa Milan attaccando la scelta della società di aver voluto puntare su Paulo Fonseca sulla propria panchina in questa stagione.

Il telecronista non ha usato mezzi termini per spiegare il fallimento del club in questa prima parte di campionato: “Il Milan ha scelto di non vincere lo scudetto quando ha deciso di puntare su Paulo Fonseca come allenatore. Perché un allenatore che ha guidato Lille, Roma, squadre che non vincono i campionati, dovrebbe vincere un campionato con il Milan? Il secondo posto dello scorso anno è giunto con i sacrifici e l’ottimo lavoro di Pioli”.

Un duro attacco al tecnico portoghese ed alla scelta del Milan che avrebbe potuto prendere altre strade come quella che portava ad Antonio Conte, fautore ora della rinascita del Napoli. Una dura critica, quella di Trevisani, che va a gettare benzina sul fuoco in un momento non di certo facile in casa Milan.

Le parole di Paulo Fonseca, giunte dopo la vittoria in Champions League contro la Stella Rossa, sanno di rottura in casa rossonera con il tecnico che ha voluto attaccare in maniera diretta una parte dei suoi calciatori. Parole che hanno lasciato intendere come l’ex allenatore della Roma non abbia in pugno la totalità della squadra che, dopo cinque mesi dal suo arrivo a Milanello non ha ancora metabolizzato i suoi dettami alla perfezione.