La Juve ha detto sì: 70 milioni a gennaio

La Juve è pronta a dire sì e vendere il suo campione già a gennaio: offerta irrinunciabile da 70 milioni di euro per i bianconeri, le ultime

Movimenti di mercato in arrivo alla Juventus. Non solo quelli in entrata che, come sappiamo, dovranno essere importanti a partire dalla difesa, ma anche le cessioni potrebbero essere eccellenti già a partire dal mese di gennaio, alla riapertura delle trattative. Un sacrificio la società potrebbe averlo messo in conto per arrivare ai colpi di cui ha bisogno.

Sono ore di forti valutazioni in quel di Torino per Cristiano Giuntoli e l’intero team mercato bianconero. C’è una situazione spinosa che riguarda l’attacco. Dusan Vlahovic non ha, e fin qui non ha mai avuto, un vice. Dovrebbe essere Arek Milik ma il polacco non si è mai fatto vedere per il noto infortunio e chissà quando potrà tornare di nuovo arruolabile. Si diceva per dicembre, ora l’orizzonte temporale è spostato verso la fine del mese se non a gennaio. Ad ogni modo sul suo nome andrà fatta un’attenta valutazione.

La Juve dice sì, 70 milioni di euro e via a gennaio? Le ultime

In caso contrario si tornerà sul mercato. A meno che a lasciare subito Torino non sia anche il titolarissimo di questa Juve, Vlahovic. Per poter fare un’operazione del genere è anche naturale che bisognerà ingaggiare prima di tutto un sostituto all’altezza ritenuto pronto, come ad esempio Joshua Zirkzee, il primo obiettivo della società e anche di Thiago Motta. Se dovesse davvero arrivare l’olandese non è escluso un addio immediato dell’ex Fiorentina.

Il problema è sicuramente relativo al rinnovo di contratto dell’attaccante che fin qui non è ancora arrivato aumentando in maniera esponenziale le probabilità di un suo addio. Essendo in scadenza nel 2026 si è alla decisione finale: rinnovo entro poco tempo o andrà via da Torino. In altre parole la società sta già iniziando a guardarsi intorno e se arriverà un’offerta ritenuta soddisfacente, lo potrebbe lasciare partire subito. Di sicuro tra gennaio o giugno andrà via senza prolungamento di accordo. C’è da provare a rientrare nella spesa da 70 milioni di euro fatta nel gennaio 2022 quando il serbo fu ingaggiato dalla Fiorentina.

Come rivela TEAMtalk, ci sarebbe un club pronto ad accontentare i bianconeri. Si tratta dell’Arsenal che sta valutando l’ingaggio della stella della Juventus per 115 milioni di sterline, ovvero circa proprio 70 milioni di euro. Non si sa ancora se i Gunners affonderanno il colpo a gennaio o più probabilmente a giugno, quando sperano di ricevere uno sconto per la situazione contrattuale del classe 2000. Si tratta comunque di un giocatore che costa meno rispetto gli altri in lista.