“Non serve”, tutto finito all’Inter: scoppia la bomba

Scoppia la polemica in casa Inter dopo le ultime prestazioni: ora il suo futuro è nuovamente in bilico, nerazzurri criticati.

Prima sconfitta europea per l’Inter in questa edizione della Champions League. La classifica è ancora molto positiva per la squadra di Simone Inzaghi, che però è caduta contro un ottimo Bayer Leverkusen nel match del martedì sera di coppa. Per la prima volta i nerazzurri sono sembrati timorosi e rinunciatari, oltre che poco cinici in fase offensiva.

Un difetto che in realtà si era già visto in campionato: l’Inter ha tante frecce al proprio arco in zona gol, visto che anche difensori, esterni e centrocampisti hanno buoni numeri in questo ambito. Ma ciò che manca spesso è l’apporto dei bomber. Marcus Thuram a parte, gli altri attaccanti interisti in stagione stanno faticando, compreso l’ex capocannoniere Lautaro Martinez, fermo a 6 reti in tutte le competizioni.

Al momento la grande delusione in tal senso si chiama però Mehdi Taremi. L’ex bomber del Porto è arrivato all’Inter con gli onori delle cronache e con i numeri eccellenti della sua esperienza portoghese. Però finora non ha ancora dato un apporto di rilievo, convincendo poco sia mister Inzaghi che i tifosi stessi.

Taremi per ora è un flop: l’Inter pensa già all’addio?

Taremi è partito titolare anche martedì sera a Leverkusen, preferito a Lautaro in tandem con Thuram. Ma la sua prova è stata a dir poco impalpabile, senza guizzi né giocate che si possano ricordare. Tanto che i vari quotidiani sportivi hanno bocciato la prova dell’iraniano, giudicata nettamente insufficiente.

Il classe ’92 è stato criticato aspramente dalla Gazzetta dello Sport, arrivata a criticare anche l’acquisto a parametro zero di Taremi: “Così non serve, l’iraniano è sembrato una volta di più un corpo completamente estraneo, un alieno sbarcato a Milano da un altro calcio: volenteroso, studia l’italiano con classi private, eppure è lontano dal decollo”.

Parole forti che però sintetizzano l’umore interista intorno a Taremi, che al momento sembra l’acquisto meno proficuo della sessione estiva di mercato. Nonostante un palmarès personale molto positivo e proficuo, il numero 99 non sta rendendo come previsto.

Al momento lo score stagionale di Taremi è fermo ad una sola rete ufficiale con la maglia dell’Inter, segnata su calcio di rigore contro la Stella Rossa. Ancora a zero invece per quanto riguarda il campionato, dove sta trovando comunque poco spazio. Non è da escludere, se il suo rendimento dovesse continuare ad essere poco proficuo, una cessione già nel mercato di gennaio o al massimo in estate verso i paesi arabi.