Tre per uno con Osimhen: il Napoli lo cede a titolo definitivo

Novità di mercato per il Napoli, l’addio di Osimhen questa volta arriva a titolo definitivo e gli azzurri si muovono con altri tre innesti a gennaio

Una delle telenovele che ha maggiormente tenuto banco tra le squadre di Serie A durante l’ultima sessione estiva di mercato è certamente quella legata alla partenza dal Napoli di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha di fatto passato tutta l’estate come una sorta di separato in casa che aspettava solo il via libera dalla società prima di poter andare via dalla formazione di Antonio Conte. Alla fine nel mese di settembre è arrivato l’accordo tra Napoli e Galatasaray per il prestito del centravanti.

Osimhen in Turchia sta ritrovando una forma fisica positiva e segna con regolarità, lì è infatti diventato un idolo per i tifosi giallorossi che vorrebbero una sua permanenza prolungata. Tuttavia, l’ex attaccante del Lille è passato solo in prestito al Galatasaray e con tutta probabilità la sua carriera è destinata per diversi anni ancora su livelli ben più alti del campionato turco. In tal senso è spuntata di recente una voce di mercato che vedrebbe il nigeriano indossare una nuova maglia a gennaio.

Osimhen viaggia verso il Manchester United: Conte chiede tre colpi con quel tesoretto

Il ritorno a Napoli di Victor Osimhen è una prospettiva davvero complicata perché si realizzi e per molti è pressoché impossibile. Secondo quanto riportato dal media catalano El Nacional, ci sarebbe già una nuova squadra pronta a prendere fin da subito la punta nigeriana. Si tratta del Manchester United che ha bisogno di rinforzi nel mercato di riparazione per tentare di salvare una stagione molto complicata e l’idea Osimhen piace sia ai dirigenti dei Red Devils che al tecnico Amorim.