Baby fenomeno al Milan: già pronta l’offerta

Il Milan punta questo giovanissimo talento internazionale di cui si parla un gran bene: Ibrahimovic vuole anticipare la concorrenza.

Da quando il Milan è finito nelle mani della proprietà RedBird Capital, ovvero il fondo statunitense gestito da Gerry Cardinale, sono stati impostati dei paletti ben specifici sugli investimenti di mercato. Il club rossonero infatti non vuole sperperare denaro inutilmente, puntando su campagne acquisti sostenibili e che possano fruttare future plusvalenze.

Negli ultimi due anni, a parte Alvaro Morata, tutti i colpi in entrata del Milan hanno riguardato infatti calciatori sotto i 26 anni di età, o quanto meno non vicini alla trentina. Inoltre il club può avvalersi di uno dei migliori talent-scout ed osservatori su piazza, il monegasco Geoffrey Moncada, uomo che dal nulla negli scorsi anni ha pescato sul mercato estero talenti come Kalulu, Thiaw, Reijnders, Saelemaekers e persino un certo Mbappé quando lavorava a Monaco.

Ecco perché il Milan continua a seguire giovani talenti in giro per il mondo, nella speranza di trovare occasioni e situazioni favorevoli in prospettiva. L’ultimo nome che gravita attorno all’universo rossonero lo ha citato il portale Fichajes.net, secondo il quale si sarebbero accesi i riflettori su un giovane attaccante che si sta facendo apprezzare in Olanda.

Milan, occhi sul gioiello del Feyenoord: è un’ala impetuosa

Nel mirino del Milan è finito Anis Hadj Moussa. Un nome che forse dirà ancora troppo poco alla maggior parte dei tifosi rossoneri, ma chi segue il calcio europeo sa sicuramente di chi si tratta. Un esterno d’attacco nato in Francia ma con passaporto algerino, classe 2002, che sta facendo cose egregie con la maglia del Feyenoord.

Il 22enne si sta imponendo nel club di Eredivisie dopo alcune esperienze che non lo avevano aiutato a crescere. Cresciuto nel Lens, è passato poi in Belgio tra Charleroi e Patro Eisden per poi tentare l’esperienza olandese: prima Vitesse ed ora Feyenoord, dove finalmente ha trovato una certa stabilità.

Brevilineo ma molto esplosivo, Hadj Moussa è un mancino rapido e di qualità, abile a giocare su entrambe le fasce e niente male in zona gol. Ha segnato in stagione già 6 reti tra campionato e Champions League, dove sta ottenendo la sua prima vera vetrina internazionale.

Ibrahimovic e colleghi si sono accorti dunque del talento di Hadj Moussa e stanno pensando al franco-algerino in vista della prossima stagione. Prima però dovrà partire un esubero in attacco: almeno uno tra Okafor, Jovic e Chukwueze dovrà lasciare Milanello per fare spazio al 22enne dal piede sinistro educato.