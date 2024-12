Caos in Serie A, strigliata pesante: già pronto Allegri

Max Allegri potrebbe essere la soluzione ideale se la situazione dovesse precipitare oltre il limite massimo. Sembra che lo spogliatoio sia incandescente

L’ex allenatore della Juventus è in attesa di una chiamata importante per tornare in panchina. Avere a che fare con un club poco ambizioso non lo interessa, per questo si è preso tutto il tempo necessario per scegliere l’opzione giusta.

Situazione difficile per alcune squadre della Serie A, che a breve potrebbero decidere di cambiare allenatore. Su tutte c’è la situazione del Milan, che dopo aver vinto contro la Stella Rossa in Champions League non sembra aver ritrovato la serenità del proprio ambiente. Paulo Fonseca ha parlato in modo chiaro davanti alle telecamere di Sky Sport nel post partita, parlando di rendimento “da montagne russe” e di squadra imprevedibile. Sembravano parole di chi non ha perfettamente in mano la situazione dello spogliatoio, con una serie di profili che non rispondono più ai suoi comandi.

Da Theo Hernandez a Leao, in diversi hanno continuato ad alternare alti e bassi e questo per un club che vuole ambire ai massimi livelli non è ammissibile. La sensazione è che non venga sfruttato in pieno il potenziale della squadra, soprattutto in termini di produzione offensiva, uno dei fiori all’occhiello anche sotto la gestione di Pioli.

Paulo Fonseca con le ore contate: il Milan pensa ad Allegri

Per questi motivi il Milan potrebbe pensare a breve di cambiare e allenatore e le ultime voci parlano di Massimiliano Allegri. L’ex rossonero ha deciso di staccare la spina per alcuni mesi, dopo la chiusura della parentesi juventina. Sta studiando l’inglese, come testimoniato dal suo amico Ubaldo Righetti, ma la priorità è sempre quella di allenare in Italia. La Roma ci ha fatto un pensiero prima di scegliere Ranieri e potrebbe tornare alla carica in vista della prossima stagione. Il problema è che potrebbe trovarlo già occupato, visto che il Milan può anticipare la concorrenza.

Ibrahimovic e Furlani vorrebbero metterlo al centro del nuovo progetto. L’ex centravanti svedese lo ha avuto come allenatore nella sua prima esperienza in rossonero e lo conosce bene. Allegri potrebbe ripartire dal primo club importante allenato in Serie A, per rigettare le basi di un progetto importante. Visto il rendimento di Fonseca i tifosi rossoneri sarebbero felici.