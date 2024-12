Juve, scintille Motta-Giuntoli: “Sopravvalutato”. “Presuntuoso”

Il rendimento della Juventus non è in linea con le aspettative di inizio anno, spuntano malumori e arriva una pioggia di critiche dirette ai vertici bianconeri

La recente vittoria contro il Manchester City ha riportato un po’ di sereno in casa Juventus visto che la formazione bianconera era reduce da un periodo piuttosto negativo soprattutto in termini di risultati con una lunga serie di pareggi che ha fatto allontanare la formazione di Thiago Motta dai primi posti in classifica sia per la Serie A che per la Champions League.

Nel frattempo, la Juve è chiamata a rialzarsi anche in campionato per evitare di vedersi allontanare la vetta della classifica di Serie A dove al momento c’è un’Atalanta prima che non smette di volare in alto. Arrivano però delle parole che scuotono un po’ l’ambiente bianconero soprattutto osservando il rendimento degli acquisti nell’ultima sessione di mercato, si tratta di critiche indirizzate ai vertici del mondo Juve dal punto di vista tecnico e dirigenziale.

Problemi evidenti in casa Juventus: “Thiago Motta presuntuoso e Giuntoli sopravvalutato”

Negli ultimi giorni hanno fatto parecchio discutere in rete le forti dichiarazioni di un noto giornalista ed opinionista come Giancarlo Padovan che ha parlato del rendimento di diverse squadre italiane ai microfoni di Radio Radio. Padovan esprimendo i suoi pensieri sulla Juventus ha usato espressioni forti e ha criticato molto aspramente sia l’allenatore Thiago Motta che il direttore dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, uomo addetto al mercato della società torinese.

Queste nel dettaglio sono le critiche mosse verso Giuntoli: “La Juventus di oggi è la grande delusione di Giuntoli. Non è un direttore sportivo uno che pensa di poter giocare con un solo centravanti o uno che avalla la decisione dell’allenatore di averne uno solo in rosa. Un direttore che compra Nico Gonzalez non conosce la storia del giocatore: non è infortunato, è fermo da tre mesi per un problema muscolare dal quale non guarisce”.

“Giuntoli è sopravvalutato. Tra i direttori sportivi è un mediocre, perché non ha preso un terzino destro, non ha preso un vice Vlahovic, e invece ha preso Douglas Luiz che di sicuro non vale i soldi che è stato pagato”, conclude Padovan in merito al lavoro svolto in estate dal direttore della Juventus.

Infine il noto giornalista ha mosso alcune contestazioni anche a Thiago Motta per alcune scelte tecniche fatte da quando è arrivato sulla panchina bianconera: “Thiago Motta è un presuntuoso, con le sue trovate assurde come uno tra Koopmeiners, Weah e McKennie centravanti. È convinto di poter fare il proprio calcio un po’ complicato cercando di far fare il Zirkzee a Nico Gonzalez sebbene abbiano caratteristiche diverse”.