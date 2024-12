Manca solo l’annuncio, ma è già finita col Milan: ecco il sostituto

Anche se manca l’ufficialità, scorrono i titoli di coda sulla sua avventura in rossonero tanto che è già stato scelto il suo sostituto

La Champions League è diventata di nuovo il giardino di casa del Milan. Con il 2-1 casalingo alla Stella Rossa sono 4 i successi di fila per il Diavolo nella competizione europea più prestigiosa e remunerativa. L’ultima volta tra il febbraio e l’aprile del 2005 quando i trionfi consecutivi furono 5.

Ancora a segno Rafael Leao, alla seconda gioia consecutiva, con il portoghese che è il rossonero che dall’inizio della scorsa stagione ha più partecipato ai gol, ben 10 tra reti, 6, e assist, 4, considerando le principali competizioni europee.

Insomma, la qualificazione agli ottavi di finale della ‘Coppa dalle grandi orecchie’ non è più un miraggio, eppure in queste ore si consuma un clamoroso addio. Manca solo l’ufficialità, ma è già finita con il Milan tant’è vero che è già stato individuato il sostituto.

Game over per D’Ottavio: prende forma il Milan di Ibrahimovic

Stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, l’avventura in rossonero di Antonio D’Ottavio è arrivata al capolinea. Un divorzio tra il Direttore sportivo e il club di Gerry Cardinale che certo non giunge come il proverbiale fulmine a ciel sereno.

Dall’estate scorsa la posizione di D’Ottavio si è indebolita come dimostra il fatto che non appariva più in pubblico al fianco degli altri dirigenti rossoneri mentre nella scorsa stagione era sempre in tribuna insieme a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. D’altra parte, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic la figura del Direttore sportivo nell’organigramma rossonero è diventata sempre più marginale, con il colpo di grazia che lo ha assestato l’approdo a Milanello di Jovan Kirovski, scelto personalmente dallo svedese.

Dunque, termina dopo 7 anni l’esperienza in rossonero dell’ormai ex Direttore sportivo per volontà di entrambe le parti, con il Milan che nelle prossime ore nominerà il suo erede. Una carriera al Diavolo, quindi, lunga quella dell’ex osservatore dell’Inter che ha ricoperto in passato la carica di chief scout prima di essere promosso a Direttore Sportivo. Ma ora, come detto, è arrivato il momento di voltare pagina.

Nel frattempo è già scattato il totonomi, con il Diavolo che è orientato verso una soluzione interna. Si è vociferato di Daniele Massaro che è di casa a Milanello e che è in possesso del patentino che abilita a ricoprire il ruolo di responsabile del settore giovanile. Occhio, però, ad altri profili, soprattutto a quelli di Alberto Carraro e Dario Audasio e naturalmente non sono da escludere sorprese visto che l’ultima parola spetterà a Zlatan Ibrahimovic, imprevedibile e fantasioso in campo come dietro a una scrivania.