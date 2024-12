Ancora tu? Clamoroso, torna subito José Mourinho: rescissione e firma

José Mourinho potrebbe cambiare ancora panchina. L’ex tecnico di Inter e Roma sarebbe pronto ad un clamoroso ritorno da subito.

Dopo i tanti trofei vinti, le battaglie personali ed una nomea internazionale che non si cancellerà facilmente, José Mourinho ha ancora voglia di allenare e mettersi in gioco. Lo ha dimostrato la scorsa estate, quando ancora ferito dall’esonero improvviso subito a Roma ha accettato la chiamata del Fenerbahce, con l’intento di dare lustro e competitività alla decaduta squadra turca.

Lo Special One non sta ottenendo i risultati sperati: in campionato rischia di perdere il treno per agganciare il lanciatissimo Galatasaray in vetta, mentre in Europa League è solo al 21° posto, con la possibilità di non passare neanche la prima fase a girone unico. Insomma, non tira una buona aria dalle parti di Istanbul.

Le voci sul futuro di Mourinho sono sempre piene di sorprese e novità. L’ultima è quella di un possibile ritorno, già nel bel mezzo della stagione attuale, in un campionato dove ha lasciato ottimi ricordi. Ovvero la Premier League inglese: un club in particolare, secondo i tabloid locali, avrebbe cominciato a sondare il terreno per il portoghese, vista l’intenzione di cambiare guida tecnica.

Il Wolverhampton vuole Mourinho: già pronta l’offerta per liberarlo dal Fenerbahce

La squadra in questione è il Wolverhampton, club attualmente al penultimo posto della Premier. Il tecnico Gary O’Neil è sulla graticola e se dovesse perdere ancora in campionato verrebbe immediatamente esonerato. Mourinho è il nome caldo per sostituirlo, visto che l’agente Jorge Mendes ha ottimi legami con la proprietà dei Wolves.

Sarebbero pronti ben 5 milioni di sterline da versare al Fenerbahce per liberare immediatamente Mou e ingaggiarlo entro fine dicembre, in tempo per il match contro il Manchester United, una delle ex squadre del tecnico portoghese. Una trattativa lampo non da escludere a priori, visto che da Istanbul si parla di una storia già al capolinea con il club giallo-blu.

Mourinho stesso tempo fa, nel contestare alcune decisioni arbitrali della UEFA, ha auspicato un futuro in un piccolo club di Premier, che lotti al massimo per non retrocedere, così da allenare in un campionato competitivo ma senza l’assillo delle coppe europee, visto il trattamento ricevuto di recente.

Una situazione tutta in divenire, ma non l’unica di cui si parla per il futuro di Mou. Il tecnico di Setubal infatti è stato accostato anche ad altre realtà: diversi club dell’Arabia Saudita lo ricoprirebbero d’oro per ingaggiarlo come allenatore. Ma occhio anche ad una possibile panchina da c.t. del Portogallo, senza dimenticare che a Roma c’è più di qualcuno che lo vedrebbe bene in tandem con Ranieri e con maggiori investimenti sul mercato.