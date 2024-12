Big match di Serie A gratis in tv, la decisione fa impazzire i tifosi

Grandissima novità per tutti gli appassionati di calcio. Uno dei big match di Serie A sarà visibile gratuitamente. Eccovi tutte le indicazioni utili.

Conto alla rovescia iniziato per quella che sarà un’altra giornata epocale nella storia del calcio italiano. Per la seconda volta in questa stagione, una partita di Serie A sarà trasmessa gratuitamente, in chiaro, senza la necessità di alcun abbonamento.

Il momento è davvero vicinissimo. Dopo Milan-Napoli del turno infrasettimanale di fine ottobre, la seconda partita che sarà visibile in chiaro è un altro big match di campionato ovvero Lazio-Inter di lunedì 16 dicembre. Una sfida di alta classifica che oppone i Campioni d’Italia in carica alla squadra rivelazione assoluta di questo inizio di stagione. Entrambe sono chiamate a rispondere alle vittorie che Atalanta e Napoli hanno ottenuto sabato contro Cagliari e Udinese.

Lazio-Inter sarà visibile senza costi su DAZN. Si tratta della seconda delle cinque partite previste che l’emittente streaming dovrà trasmettere in chiaro nel corso del campionato 2024-2025. Le successive tre saranno comunicate prossimamente. Intanto, per vedere Lazio-Inter gratis ecco la procedura che dovete seguire.

Come vedere Lazio Inter gratis su DAZN

Innanzitutto, è doveroso precisare che la visione gratuita di Lazio Inter su Dazn consentita solo ai primi 2 milioni di utenti che si registreranno sulla piattaforma. Questa procedura è davvero rapida e molto semplice da portare a termine. Se utilizzate pc, tablet o smartphone vi basta andare sull’home page del sito o dell’applicazione di Dazn, selezionare la finestra dedicata a Lazio-Inter e inserire la vostra mail. Completata l’iscrizione sarete subito abilitati alla visione dell’evento.

Tramite una Smart TV invece, dopo aver aperto l’applicazione di Dazn, dovete cliccare cliccare sulla voce Guarda Gratis, scansionare il QR code dallo schermo tramite la fotocamera del vostro smartphone e inserire l’indirizzo mail. Anche in questo caso se la procedura avrà successo e rientrerete nel target dei 2 milioni di nuovi utenti registrati, potrete assistere in chiaro al big match dell’olimpico.

La diretta di Dazn di Lazio Inter comincerà un’ora prima del calcio d’inizio previsto alle 20:45. A curare il pre partita sarà Diletta Leotta, direttamente a bordo campo allo stadio olimpico, insieme a un ospite di eccezione ovvero Christian Vieri, ex calciatore di entrambe le squadre. La telecronaca invece sarà affidata a Pierluigi Pardo con Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Lazio-Inter sarà trasmessa anche sul canale tv Zona Dazn, visibile alla posizione 214 del decoder sky e di TV Sat. Si tratta di un’opzione aggiuntiva che si può attivare in qualsiasi momento al costo di 7 euro al mese. Ovviamente, oltre ad essere abbonati a Dazn, per vedere Zona Dazn in tv occorre essere in possesso anche di un abbonamento a Sky oltreché di una tessera attiva TV Sat.