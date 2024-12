Ribaltone Milan, no secco a Theo Hernandez: è finita

Non è un momento semplice per Theo Hernandez in casa Milan con il francese che non sta di certo vivendo una delle sue migliori stagioni da quando è in rossonero.

Il cambio di allenatore, da Pioli a Fonseca, ha inciso molto sul rendimento del terzino della nazionale francese che non sta convincendo a pieno e potrebbe salutare al termine della stagione.

Il momento di difficoltà del calciatore si sta ripercuotendo anche su quelle che sono le trattative per il rinnovo del contratto. Il giocatore è in scadenza nel giugno del 2026 e, se non dovesse giungere un accordo prima della fine del campionato, il terzino andrebbe via per permettere al Milan di fare cassa. Sulle sue tracce ci sono già diverse squadre europee che hanno iniziato a prendere informazioni per provare a strapparlo ai rossoneri non appena si aprirà il mercato estivo.

Calciomercato, arriva un rifiuto per Theo Hernandez: cambia tutto

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile ritorno di Theo Hernandez al Real Madrid ma, stando a quanto affermato da Fichajes.net, Florentino Perez avrebbe chiuso le porte all’acquisto del terzino della nazionale francese avendo messo nel mirino altri calciatori in quel ruolo.

L’obiettivo principale del Real Madrid per la fascia sinistra in difesa è sempre rappresentato da Alphonso Davies che nelle ultime settimane è però in trattativa con il Bayern Monaco per il rinnovo del contratto. Il canadese è in scadenza di contratto nel giugno del 2025 e potrebbe arrivare nella capitale spagnola a parametro zero andando ad aumentare ancora di più la parata di stelle in campo.

Sulle tracce di Theo Hernandez c’è infatti il Bayern Monaco che sarebbe pronto a sostituire il terzino della nazionale canadese con il laterale del Milan. Oltre ai bavaresi c’è anche il Manchester United che, sotto i dettami di Ruben Amorim, ha iniziato a pensare al terzino transalpino, pronto ad iniziare un nuovo ciclo altrove dopo aver fatto bene al Milan per diversi anni.

I rossoneri hanno iniziato anche a fissare il prezzo per lasciar partire il proprio terzino. Nonostante la stagione non facile ed il contratto che terminerà nel 2026 difficilmente il Milan si accontenterà di meno di 50 milioni di euro per il classe 1997. La speranza è che si possa accendere un’asta tra Bayern Monaco e Manchester United consentendo al club di andare ad incassare quanto più possibile.