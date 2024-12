Ribaltone Milan, via Fonseca: “Arriva Allegri e porta Cherubini”

Cambia tutto in casa Milan: ecco come potrebbe andare a finire la carriera di Paulo Fonseca come allenatore della squadra rossonera.

Momento molto particolare per il Milan e per il suo allenatore Paulo Fonseca. Il portoghese non ha mai convinto del tutto l’ambiente, fin dal momento in cui è stato scelto per prendere il posto di Stefano Pioli in panchina. Nonostante sia un tecnico con un ottimo curriculum, sono pochi i trofei conquistati in carriera e non basta il bel gioco a far appassionare i tifosi rossoneri.

Neanche la vittoria per 2-1 con la Stella Rossa in Champions League, che rimette il Milan in un’ottima posizione per andare avanti nella competizione europea, pare abbia rasserenato gli animi. Un po’ per i risultati troppo discontinui, un po’ per lo sfogo a fine partita dello stesso Fonseca, che non ha lesinato critiche ad alcuni elementi della sua rosa.

Il tecnico, senza fare nomi specifici, ha denunciato l’atteggiamento molle e poco solerte di diversi calciatori. I riferimenti sono piuttosto chiari: capitan Calabria, con cui non si è neanche scambiato il ‘cinque’ dopo l’uscita dal campo mercoledì scorso. O Theo Hernandez, con cui non è mai scattato il giusto feeling. Fatto sta che Fonseca appare sempre più lontano da una futura riconferma.

Futuro già delineato: il Milan punta sugli ‘epurati’ della Juve

Tornano così di moda la voci su un passaggio di consegne, sull’arrivo di un nuovo allenatore in panchina in vista della prossima stagione. Uno dei nomi più battuti è quello di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus e già guida del Milan dal 2010 al 2014, con uno Scudetto in cassaforte.

La conferma arriva a Calciomercato.it dal giornalista sportivo Graziano Campi. In una recente chiacchierata sul canale Youtube del portale, quest’ultimo ha dato la sua personale interpretazione sul futuro tecnico del Milan: “Lo sfogo di Fonseca è sinonimo di rottura con i calciatori. Per questo non mi stupirei di vedere Allegri sulla panchina rossonera la prossima stagione, visto che sta facendo pressioni per tornare in Italia. So che ha già avuto contatti con diverse persone all’interno del Milan”.

Allegri porterebbe con sé anche un suo alleato fedelissimo: “Qualche giorno fa dal Milan è andato via il d.s. D’Ottavio. Allegri vorrebbe portarsi anche Cherubini, il dirigente che ha avuto al fianco alla Juve. Lui sa lavorare bene con la Next Gen e dunque servirebbe al Milan Futuro. Una combo che andrebbe a sfidare la Juve stessa, per dimostrare di valere ancora”. Il Milan punterebbe su questo duo di ex bianconeri per risollevarsi e ripristinare una storica rivalità.