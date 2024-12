Scambio con Lookman e addio Juve: si chiude ora

Scambio per Ademola Lookman: il top club è pronto a fare la propria offerta all’Atalanta, si chiude subito. La Juve deve dire addio all’obiettivo

Ademola Lookman è tra i grandi protagonisti del calcio europeo grazie ai suoi colpi che stanno spingendo sempre più su l’Atalanta. Il nigeriano ha sempre fatto bene da quando è a Bergamo ma probabilmente il mondo si è accorto di lui grazie alla tripletta realizzata in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen lo scorso maggio. Una scia proseguita in questa stagione, con ad esempio la doppietta rifilata al “Maradona” contro il Napoli.

Le sue vittime non sono per nulla banali, contando come negli ultimi giorni ha punito anche Milan e Real Madrid. I suoi colpi gli sono valsi gli occhi di alcune big assolute del calcio europeo, pronte a richiederlo alla Dea. Una top è pronta a bussare alla porta dei Percassi, proponendo uno scambio coi fiocchi.

Lookman nello scambio e la Juve dice addio al suo obiettivo: la situazione

L’attaccante piace tanto a Deco e Laporta che lo vorrebbero per aumentare il peso offensivo del Barcellona. Si tratta di uno dei nomi in cima alle proprie preferenze. Quello che spaventa è sicuramente il costo, con il giocatore che, pur essendo in scadenza nel 2026, ha un prezzo di almeno 40 milioni di euro. Nel suo contratto è comunque presente una clausola da circa 50 milioni.

Più che trattare con la Dea, da sempre un osso duro in sede di mercato, forse al Barça, viene più facile pagare i soldi della clausola anche se naturalmente un tentativo di prenderlo risparmiando qualcosa verrà fatto. La soluzione Deco l’ha già pronta: dare in cambio un giocatore che possa coprire la spesa richiesta, almeno in parte. Tra i calciatori considerati in uscita dal club catalano c’è di sicuro Ferran Torres. Lo spagnolo, nonostante quando va in campo è sempre decisivo (come dimostra la doppietta realizzata al Borussia Dortmund in Champions League), non ha legato con Flick e sarà usato per fare cassa o come contropartita.

Il Barcellona medita lo scambio con Lookman, anche se l’attuale campione d’Europa è valutato meno rispetto il nigeriano. Per questo è probabile che la proposta finale sarà Ferran Torres più un conguaglio economico (tra i 10 e i 20 milioni di euro) per cercare di persuadere la società orobica a vendere il proprio talento. Non sarà comunque un’impresa facile, l’Atalanta non ha nessuna intenzione di privarsi di Lookman. Ma nel mercato tutto è possibile. Lo scambio non favorirebbe la Juve che da tempo è interessata a Ferran Torres.