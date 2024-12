Tempo scaduto al Milan: un big dice addio

Il Milan sta per perdere un suo big: non ci saranno deroghe, il suo tempo è finito. Sta per dire addio ai rossoneri, c’è già il nuovo club

Sono diverse le situazioni da valutare in casa Milan sul mercato sia in entrata sia in uscita. Non solo operazioni minori come quelle che a gennaio potrebbero portare gli elementi che fin qui non hanno trovato spazio come Jovic a congedarsi. Anche alcuni big vedono il proprio futuro in bilico. Ad esempio nessuno si aspettava che Leao e Theo Hernandez venissero messi in discussione eppure con Fonseca sta succedendo.

E se le prestazioni del terzino danno ragione all’allenatore, più incomprensibile la scelte sull’attaccante che però a suon di prove di livello si è ripreso con forza un posto fisso nell’undici titolare almeno per ora. Ma sono due situazioni da monitorare. Un altro big potrebbe salutare soprattutto se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto.

Addio al Milan per un top, c’è già il nuovo club

Mike Maignan ha un accordo con il Milan fino al 2026 e attualmente non c’è stata ancora la fumata bianca. Le parti continuano ad aggiornarsi ma c’è troppa distanza tra offerta e richiesta. Nelle ultime settimane si registravano alcuni significativi passi in avanti ma nei fatti è ancora tutto bloccato. Chiaro che senza la firma entro la prossima estate, il francese sarà messo in vendita. Inoltre c’è già il nome del possibile nuovo club.

Il Bayern Monaco, infatti, è già a caccia di un nuovo estremo difensore che la prossima estate possa dare il cambio a Manuel Neuer. Il colosso tedesco, ormai 38enne, è con ogni probabilità all’ultima stagione nel club bavarese e può chiudere la sua esperienza a maggio, ponendo così fine ad un’era che va avanti dal 2011. In teoria potrebbe prolungare per un ulteriore anno il suo contratto ma l’avanzare dell’età, così come i recenti acciacchi fisici e infortuni, fanno pendere la bilancia verso il cambio tra i pali. La sua eredità da raccogliere sarà molto pesante, ha vinto tutto quello che c’era da vincere in carriera sia col Bayern sia con la Germania. I dirigenti sono alla ricerca di un degno sostituto.

Il nome in cima alla lista è proprio quello di Mike Maignan. Il francese dà la giusta affidabilità tra i pali ed è sicuramente tra i top a livello mondiale. Il contratto in scadenza lo rende appetibile a parecchi club. Il Milan non lo svenderà ma dovrà comunque fare i conti con un giocatore che da lì a tra un anno sarà libero di firmare gratis e quindi, la necessità di venderlo, potrebbe spingere Ibra e soci a chiedere un prezzo ragionevole.