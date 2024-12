60 milioni per strapparlo ai nerazzurri: lascia la Serie A

Addio al club nerazzurro, un grande club irrompe in Serie A e presenta un’offerta super: che colpo di calciomercato

E’ un campionato di Serie A estremamente avvincente e dal livello piuttosto elevato, come dimostra il rendimento delle prime della classifica. Il nostro torneo sta recuperando appeal e competitività e naturalmente se ne stanno accorgendo anche all’estero, mettendo nel mirino i calciatori più interessanti.

La parte del leone, in questo momento, la fanno le due compagini nerazzurre. Da un lato l’Inter campione d’Italia, che lo scorso anno ha dominato del tutto la stagione e che quest’anno si è ripresentata ancor più forte e solida, per confermarsi in patria ma per fare strada anche in Europa. Dall’altro, l’Atalanta, che inizia a sognare lo scudetto dopo aver vinto a maggio l’Europa League.

Soprattutto i bergamaschi stanno vincendo e convincendo e con la serie aperta di dieci vittorie di fila si candidano per davvero per il titolo. La squadra di Gasperini sta giungendo a completa maturazione e tra le proprie fila annovera calciatori ormai di altissimo profilo, per i quali tutti o quasi farebbero follie. Ecco perché non deve stupire l’offerta in arrivo da 60 milioni di euro per uno dei principali talenti dei bergamaschi.

La Serie A saluta De Ketelaere: il Liverpool fa sul serio

Tra gli orobici, con Charles De Ketelaere è andata in scena una delle tante storie di rilancio. Il belga, al Milan, non aveva trovato fortuna e sembrava dover essere una meteora del calcio italiano. Ma l’Atalanta ha creduto in lui e i risultati sono stati strabilianti.

Siamo a 6 gol e 9 assist per ora in stagione, dopo che nella scorsa il computo era stato di 14 reti e 11 passaggi vincenti. In campionato come in Champions League, il numero 17 atalantino fa la differenza. E da lui è rimasto incantato il Liverpool, che lo aveva già potuto ammirare da vicino ad aprile, quando la ‘Dea’ aveva eliminato i ‘Reds’ nei quarti di finale di Europa League.

Secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net’, anche il nuovo tecnico Arne Slot ha grande fiducia nelle sue doti e per questo chiede alla sua società uno sforzo importante. Con 60 milioni sul piatto, l’Atalanta si lascerebbe probabilmente convincere, la prossima estate, a lasciarlo andare. Non prima, però, di aver provato con lui a mettere la firma su un’impresa storica…