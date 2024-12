Al Milan solo 4,5 milioni di euro: il nerazzurro vola in Premier

4,5 milioni di euro per il Milan dal mercato. Questo è il tesoretto che potrebbero incassare a stretto giro di posta i rossoneri per via di un’operazione che dovrebbe concludersi positivamente in vista del 2025.

Con il calciomercato che si avvicina è tempo di pensare a quelle che potrebbero essere le operazioni da chiudere sia in entrata che in uscita e per il Milan potrebbe presto arrivare denaro in cassa. I rossoneri sono pronti a ricevere una somma intorno ai 4,5 milioni di euro che potrebbe fare comodo in vista delle operazioni da chiudere per il 2025.

Calciomercato, Milan pronto a fare cassa: in arrivo 4,5 milioni di euro

Stando a quanto affermato da Marco Varini su X, l’Arsenal sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 45 milioni di euro per assicurarsi il cartellino di Charles De Ketelaere, autentico punto fermo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che sta sognando in questa prima parte di stagione.

L’attaccante belga, una volta salutato il Milan per trasferirsi a Bergamo, ha trovato l’ambiente giusto per proseguire la sua crescita e sembra aver raggiunto la maturità completa. Decisivo sia in zona gol che in zona assist, il classe 2001 è finito nel mirino di diverse squadre con l’Arsenal che sembra essere pronto ad offrire circa 45 milioni di euro per il talento della squadra bergamasca.

Nel caso in cui dovesse andare a buon fine la trattativa per il passaggio di De Ketelaere all’Arsenal sorriderebbe anche il Milan con i rossoneri che potrebbero mettere nelle proprie casse circa 4,5 milioni di euro, pari al 10% della somma che i londinesi sono intenzionati a versare ai nerazzurri. Un affare che sicuramente non si concluderà a gennaio ma che potrebbe avere la sua finalizzazione in vista della prossima estate.

De Ketelaere piace a diversi club in tutta Europa con il Bayern Monaco che già dalla scorsa estate aveva messo nel mirino l’ex Milan senza però provare a chiudere la trattativa. La speranza dell’Atalanta, in caso di cessione del giocatore, è di riuscire a dare vita ad un’asta per il cartellino del calciatore che potrebbe così salutare la Serie A dopo tre stagioni vissute tra alti e bassi ma che ora sembrano avergli dato una nuova consapevolezza.