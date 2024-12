Follia totale per Yildiz: scambio e soldi in Liga

Follia totale per Kenan Yildiz: l’attaccante della Juve se ne va nella Liga spagnola dopo uno scambio con un top club. Nuovo innesto avanti

La stagione di Kenan Yildiz con la Juve è stata fin qui condita da troppi alti e bassi. Il fantasista turco è stato decisivo praticamente solo in una gara, quella con l’Inter, in cui entrando dalla panchina riuscì a rimontare da 2-4 a 4-4 con due guizzi clamorosi nel finale. Per il resto ha messo a referto solo altre due reti in stagione. Un po’ poco per chi si aspettava una consacrazione con il numero 10 del suo idolo Del Piero sulle spalle.

Il classe 2005 è ancora piccolo e avrà tempo per emergere a grandi livelli. Crocifiggerlo a 19 anni sarebbe assurdo, però la dura critica non ha risparmiato nemmeno lui, in un momento complicato per la squadra di Thiago Motta. Anche con il Venezia era atteso dalla partita della svolta e invece manco si è visto. In molti iniziano a storcere il naso con il rischio che possa scocciarsi e in un certo senso bruciarsi.

Scambio per Yildiz, addio Juve: se ne va in Spagna

I giovani vanno aspettati e fatti sbagliare in modo più tranquillo possibile. Con Kenan non sta succedendo esattamente questo, nonostante compagni, allenatore e società cercano di proteggerlo in tutti i modi. Le critiche sono impietose, ancor di più per il numero di maglia che indossa. Alla lunga non è escluso un clamoroso addio.

Nelle ultime ore, infatti, si starebbe parlando di un incredibile scambio (più soldi) con un club di Liga che da tempo ha messo gli occhi sul prodotto del settore giovanile bianconero. Si tratta dell’Atletico Madrid di Simeone, a caccia di un colpo giovane per rimpolpare il proprio attacco. I colchoneros sono pronti ad offrire, in cambio di Yildiz, un suo sostituto naturale più soldi. Il profilo individuato dovrebbe essere Angel Correa, fantasista della squadra spagnola.

L’argentino classe ’95 è un’autentica bandiera, giocando all’Atletico dal 2014. Dopo undici anni per lui potrebbe essere giunto il momento dei saluti. Verrebbe sacrificato per arrivare ad un suo sostituto naturale ma più giovane. Non è ancora noto il conguaglio economico a favore della Juve, ma si tratterebbe di una cifra comunque importante, superiore ai 10 milioni di euro, considerando la differenza di età (ben dieci anni) tra i due. Affare da monitorare più per giugno che per gennaio.