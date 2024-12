Theo Hernandez è saltato: tempesta Milan

Momento non facile per Theo Hernandez al Milan con il terzino sinistro che vede cambiare drasticamente il suo destino in vista della prossima stagione.

Dopo l’addio di Stefano Pioli e con l’arrivo di Paulo Fonseca le cose sono cambiate in maniera netta per Theo Hernandez con il terzino francese che sta facendo fatica ad esprimersi sui suoi livelli.

Il laterale classe 1997 è in scadenza di contratto nel giugno del 2026 ed al momento le trattative per il rinnovo del contratto procedono molto a rilento. Nel caso in cui non dovesse giungere un accordo prima della fine del campionato, il terzino francese sembra destinato a salutare la squadra in vista dell’estate. Il Milan non vuole infatti rischiare di perdere un giocatore di tale importanza a costo zero dopo un anno ed è pronto a salutarlo per una somma intorno ai 50 milioni di euro. Intanto però, non arrivano buone notizie per il laterale della nazionale francese.

Calciomercato, svolta sul futuro di Theo Hernandez: cambia tutto

Secondo quanto affermato da Fichajes.net, sarebbe decaduta la possibilità per Theo Hernandez di tornare a vestire la maglia del Real Madrid. Il club spagnolo non sembra infatti intenzionato a riprendere il terzino della nazionale francese che potrebbe però proseguire la propria carriera all’estero.

Florentino Perez non vuole riprendere il giocatore dal Milan avendo altri obiettivi per la fascia sinistra come Alphonso Davies. Il terzino della nazionale canadese è da tempo nel mirino del Real Madrid che sogna il grande colpo a costo zero in vista della prossima stagione. Il laterale del Bayern Monaco è però in contatto costante anche con la squadra bavarese che gli ha fatto arrivare una proposta di rinnovo.

Il futuro di Alphonso Davies è però strettamente legato a quello di Theo Hernandez che, se non dovesse trovare l’accordo col Milan per il prolungamento del contratto, sarà destinato a cambiare maglia. Se si dovesse concretizzare il passaggio di Alphonso Davies al Real Madrid, per il francese potrebbero aprirsi le porte di un trasferimento al Bayern Monaco.

Non è poi da escludere un trasferimento in Premier League con il Manchester United che ha messo nel mirino il giocatore del Milan soprattutto da quando sulla panchina siede Ruben Amorim. Il nuovo tecnico dei Red Devils vorrebbe portare in Inghilterra il terzino della nazionale francese, sicuro che possa fare la differenza con le sue sgroppate che in questa prima parte di campionato sono tanto mancate al gioco del Milan.