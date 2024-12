Var a chiamata, tifosi sconvolti: rivoluzione in Serie A

Nuova rivoluzione in vista per la Serie A: potrebbe essere presto introdotto il Var a chiamata, i tifosi restano senza parole

Dalla stagione 2017-2018, il Var è stato implementato su tutti i campi di Serie A e a quell’epoca fu subito decisivo. La prima partita dove fu utilizzato fu quella di apertura tra Juventus e Cagliari dove l’arbitro Maresca concesse un rigore ai sardi dopo l’On Field Review.

In sette anni, la tecnologia è stata di grande aiuto per gli arbitri ed ha permesso di correggere errori macroscopici, alzando in alcuni casi il livello dei fischietti nostrani. Tuttavia, il Var non è riuscito ancora ad eliminare del tutto le polemiche considerato che ad avere l’ultima parola è sempre l’arbitro di campo ed un margine di errore è rimasto, cosa che ha portato a decisioni comunque errate nonostante la tecnologia

A complicare le cose ci si è messo anche un regolamento tutt’altro che semplice da capire tra interpretazioni varie e ciò non ha fatto altro che creare confusione tra gli arbitri che, soprattutto negli ultimi due anni, stanno sbagliando parecchio e a volte non ricorrono neanche al Var per valutare la bontà delle loro decisioni. Per questo motivo una soluzione potrebbe essere il Var a chiamata che potrebbe essere presto introdotto nel nostro campionato, come fatto sapere da Antonio Zappi, nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri.

Serie A, Var a chiamata: arriva l’apertura di Zappi

Il Var dovrebbe essere uno strumento di ausilio per gli arbitri ma in Serie A, specie negli ultimi tempi, si sta facendo davvero tanta confusione. Spesso i fischietti nostrani prendono decisioni scorrette nonostante la tecnologia ed in alcuni casi non la consultano neppure, facendo scoppiare tantissime polemiche. Per questo motivo in Serie A potrebbe essere presto introdotto il Var a chiamata che consentirebbe alle squadre di chiedere un check qualora lo ritenessero opportuno.

Ad aprire a questa ipotesi è stata la stessa AIA attraverso il suo nuovo presidente Antonio Zappi che, nel corso del programma radiofonico Tutti Convocati, ha espresso parere favorevole: “Io sono favorevole all’evoluzione tecnologica e sarei favorevole al Var a chiamata. Mi piacerebbe un sistema nel quale chiunque creda di aver subito un torto, abbia la possibilità regolamentata di richiedere una on field review” ha dichiarato, lasciando i tifosi stupiti in senso positivo.

Parole di apertura da parte di Zappi ed il fatto che sia divenuto lui il nuovo presidente AIA non può che essere visto in maniera positiva dalle squadre di Serie A che sperano possa essere presto introdotto il challenge di cui Zappi si è fatto promotore. Con il Var a chiamata potrebbe esserci maggior uniformità di giudizio e soprattutto meno polemiche, anche se l’ultima parola spetterà sempre all’arbitro di campo e questa non è una cosa da sottovalutare