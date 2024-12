Bomba Inter, addio con la clausola: già tutto deciso

Bomba in casa Inter: è in arrivo l’addio con la clausola. Sembra essere già stato tutto deciso, si attende solo il momento propizio

L’Inter è pronta a fare sul serio per un nuovo giocatore, messo nel mirino da Beppe Marotta e dall’intero team mercato dei campioni d’Italia. La situazione in casa nerazzurra, nonostante presenti quella che è la rosa sulla carta più forte del campionato, è in continuo divenire. Il mercato non muore mai e l’Inter è pronta a fare la sua parte appena avrà modo.

Attualmente il reparto più completo e coperto sembra essere il centrocampo. Basti pensare che Frattesi e Zielinski sono considerate due riserve della squadra affidata a Simone Inzaghi. Ma è praticamente impossibile scalzare dal ruolo di titolari Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella. Al momento è la difesa il ruolo più attenzionato, vista la carta d’identità e i continui acciacchi dei vari Acerbi, De Vrij e in tono minore Pavard e Darmian.

Nuovo colpo per l’Inter, entra in gioco la clausola: la situazione

Nonostante questo, Marotta sembra aver messo nel mirino, secondo quanto riportato dal portale fichajes.net, un nuovo e promettente centrocampista. Può entrare in gioco una clausola, che può portare via il calciatore dal suo attuale club. Occhio però alla concorrenza di un club di Premier League.

Si tratta di Rocco Reitz del Borussia Mönchengladbach, finito nel mirino dei nerazzurri e anche del Brighton. Il classe 2002 si sta rivelando come uno dei centrocampisti migliori in Bundesliga e più promettenti nel panorama internazionale. Questo lo ha portato nel mirino di diversi top club europei. Ci sono però alcuni intoppi.

Il primo è rappresentato sicuramente dal prezzo del giocatore, che per avere solo 22 anni, sarà sicuramente verso l’alto. In soccorso di Marotta (e del Brighton) può entrare in gioco la clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Il costo, pagando quest’ultima, sarebbe di 20 milioni di euro, dunque ampiamente alla portata. Ma sarà valida solo dall’estate del 2026 in avanti. Dunque per prenderlo adesso bisognerà trattare alle condizioni del Borussia. Altrimenti c’è da attendere un anno e mezzo, con il rischio che qualcun altro lo porti via dal club tedesco, complicando la situazione. L’Inter e Marotta riflettono, tutto passa da quanto il classe 2002 piaccia e sia realmente un obiettivo. Nella mente della società può sicuramente rappresentare un ottimo investimento in vista del futuro ma va valutato il prezzo.