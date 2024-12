Game over per Theo Hernandez: c’è già la data dell’addio

Cambia il destino di Theo Hernandez con il francese che potrebbe salutare il Milan prima del previsto.

La decisione di Paulo Fonseca di tenere fuori dalla formazione titolare Theo Hernandez contro il Genoa potrebbe essere l’inizio di un percorso che potrebbe portare alla cessione del terzino della nazionale francese.

Dopo la partita vinta in Champions League contro la Stella Rossa, Paulo Fonseca aveva preannunciato cambi nella formazione rossonera e così è stato. Il tecnico portoghese ha deciso di lasciare fuori dalla formazione iniziale Theo Hernandez che è rimasto tutti i 90 minuti in panchina lasciando spazio al giovane Alex Jimenez, probabilmente il migliore in campo per il Milan. Ora per il laterale della nazionale francese potrebbero aprirsi le porte di un addio prima del previsto con i rossoneri pronti a fare cassa.

Calciomercato, il futuro di Theo Hernandez è segnato: c’è la data dell’addio

Il giornalista Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Theo Hernandez affermando che il terzino potrebbe salutare il Milan già a gennaio. Una mossa inaspettata fino a poche settimane fa ma che potrebbe andare a ribaltare il mercato dei rossoneri.

Sulle colonne della rosea Garlando ha fatto il punto: “Dal cooling break contro la Lazio arrivando alla partita contro il Genoa è stata una caduta continua per Theo Hernandez. A gennaio potrebbe lasciare il Milan. Lui ha bisogno di punti fermi che vedeva prima in Paolo Maldini e successivamente in Stefano Pioli. Ha avuto la percezione che il paradiso attorno a lui si stesse guastando e così è stato”.

Il terzino è quindi pronto a salutare il Milan considerato anche il fatto che il rinnovo del contratto non sta arrivando ed al momento le trattative per prolungare l’accordo sono ferme. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2026 e, senza un rinnovo, ci sarà l’addio nel 2025. Il Milan, infatti, non ha nessuna intenzione di perdere a costo zero un calciatore del suo calibro ed è pronto a far scatenare un’asta per il suo cartellino.

La speranza dei rossoneri è quella di riuscire ad ottenere una somma intorno ai 50 milioni di euro dalla partenza del terzino della nazionale francese. Sulle sue tracce ci sono il Bayern Monaco (alle prese con il possibile passaggio di Alphonso Davies al Real Madrid) ed il Manchester United con Ruben Amorim che lo ha messo in cima alla lista dei propri desideri.