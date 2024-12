L’Inter ha deciso: 15 milioni per l’erede di Sommer

Società al lavoro per mettere le mani sull’erede di Sommer: 15 milioni sul mercato per il giovanissimo estremo difensore

Tra campo e calciomercato, l’Inter lavora su entrambi i tavoli con la medesima voglia. Lo scopo del presidente Marotta è quello di vincere nei prossimi anni e per tale ragione ad Appiano Gentile occorreranno calciatori pronti, ma anche giovani promesse vista l’età media della squadra piuttosto alta.

Gli occhi dei dirigenti vanno soprattutto alla porta: Yann Sommer, con i suoi 35 anni, non può essere considerato il portiere nerazzurro del futuro; la dirigenza si sta muovendo seriamente per cercare di anticipare i tempi e assicurarsi una valida alternativa allo svizzero.

Tanti i nomi sul taccuino di Ausilio: alcuni conosciuti, altri meno ma comunque molto promettenti in vista del prossimo futuro. Tra i tanti spicca l’estremo difensore del Leicester City Mads Hermansen.

Inter, occhio a Mads Hermansen: sarà lui l’erede di Sommer?

Danese, 24 anni e una carriera finora molto positiva. Mads Hermansen è cresciuto sotto la guida attenta di Enzo Maresca e lo scorso anno ha alzato al cielo una straordinaria Championship che ha regalato ai Foxes una meritata promozione in Premier League. Da lì in poi il danese è diventato un tassello imprescindibile per la squadra inglese: quest’anno, contando tutte le competizioni a cui ha preso parte, ha messo a referto 16 presenze complessive con trentuno gol incassati.

L’Inter lo osserva dalla distanza, consapevole che gli inglesi potrebbero privarsene nelle prossime sessioni di mercato a fronte della giusta offerta. Viene valutato dai 15 ai 20 milioni di euro, una cifra non banale ma alla portata dei nerazzurri intenzionati a sostituire al meglio Sommer, il cui contratto scadrà fra due stagioni.

La cifra potrebbe, almeno all’inizio, ostacolare i negoziati tra le parti visto che il Leicester intende ottimizzare al massimo lo sforzo economico fatto due anni fa, quando acquistò il portiere dai danesi del Brøndby, società in cui è cresciuto fino all’esplosione definitiva.

Il profilo di Hermansen, quindi, è molto allettante e potrebbe sul serio diventare la sorpresa durante le prossime sessioni di calciomercato, quando l’Inter potrebbe muoversi sul serio e anticipare la concorrenza. Il numero uno danese è considerato all’altezza del campionato italiano e potrebbe dire la sua in una squadra che nei prossimi anni sarà “svecchiata” come richiede la proprietà.