Per la Juve è tutto finito: ha detto addio

La Juventus deve fare i conti con un addio che fa davvero molto male: ormai non sembrano esserci più dubbi.

Dopo l’esaltante vittoria in Champions League contro il Manchester City, che ha riaperto le porte alla possibilità di qualificarsi agli ottavi anche senza passare per il playoff, la Juve è incappata in un deludentissimo pareggio casalingo contro il Venezia ultimo in classifica.

Ancora una volta i bianconeri di Thiago Motta dimostrano di non riuscire ad avere continuità di prestazioni e risultati: il pareggio contro i lagunari, oltretutto arrivato in extremis grazie al rigore messo a segno da Vlahovic, fa scivolare Danilo e soci a 9 punti dalla capolista Atalanta (che ha preso ben otto punti ai bianconeri in queste ultime 4 giornate).

Un andamento fin troppo altalenante che ha fatto esplodere la contestazione dei tifosi a fine partita. All’interno dell’ambiente Juve si percepisce un clima di tensione che a gennaio potrebbe portare anche a importanti cambiamenti: qualche giocatore potrebbe salutare per lasciare spazio a nuovi innesti. Secondo il parere del vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, in casa Juventus si starebbe già consumando un addio.

Tutto finito alla Juve: ormai l’addio è certo

Non si tratta però di giocatori o staff tecnico, bensì dell’obiettivo che la Juve non può non avere sempre in mente quando comincia una nuova stagione: il tricolore. Secondo Di Caro, infatti, i dieci pareggi in 16 partite ottenuti dalla squadra sono davvero troppi e attualmente “tolgono la squadra dalla lotta scudetto, fanno ridisegnare gli obiettivi e inchiodano Motta“.

Vero che c’è ancora uno zero nella casella delle sconfitte ma è ovviamente un aspetto che in questo momento non può consolare i tifosi, anche perché nelle ultime uscite la Juve è riuscita a evitare il ko all’ultimo respiro (prima con il Bologna e poi con il Venezia). Di Caro ci va giù duro, senza usare giri di parole per descrivere il momento che stanno attraversando i bianconeri: per il giornalista della Gazzetta dello Sport nella Juve “continua a mancare tanto, per non dire quasi tutto“.

Thiago Motta non può che rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro per capire come migliorare la sua Juve. Diversi giocatori di spessore stanno rientrando e potranno certamente dare una mano. Un aiuto in più arriverà poi dal mercato di gennaio: sicuramente un difensore, forse anche un attaccante.