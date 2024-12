Ribaltone di calciomercato: fuori Leao, dentro Lookman

Arrivano notizie di mercato sorprendenti: Lookman dell’Atalanta torna nel mirino delle big e Leao rischia di perdere il posto

Tra pochi giorni si concluderà l’anno 2024 e nel mese di gennaio andrà subito in scena la sessione invernale di calciomercato che in questa stagione per molte squadre può essere davvero importante per riuscire a rimettersi in sesto. Diverse squadre importanti di Serie A come Milan, Roma e Juventus vogliono infatti approfittare di questa sessione di mercato per cercare di dare una sistemata alle proprie rose e migliore le rispettive classifiche nella seconda metà di stagione.

Tutte e tre nell’ultima giornata di campionato non sono riuscite a vincere nonostante giocassero contro avversari sulla carta – e anche classifica alla mano – inferiori e questo ha portato ancora più frustrazione nelle tifoserie. A gennaio quindi le dirigenze di Roma, Milan e Juventus sono tra quelle chiamate maggiormente a correre ai ripari. In tal senso arrivano delle novità di mercato di rilievo che possono cambiare tante dinamiche.

Mossa di mercato a sorpresa: Lookman nuovo colpo, se ne esce Leao

Da diverso tempo si parla di una possibile uscita nel 2025 di Rafael Leao dal Milan, sia che questa possa avvenire già subito del mercato di gennaio che invece più avanti nel corso dell’estate. I giudizi sul numero 10 portoghese dividono i tifosi rossoneri tra chi vorrebbe tenerlo e chi invece vorrebbe cederlo subito per incassare una bella cifra da reinvestire su uomini per altre zone del campo.

Tra le squadre interessate a Rafa Leao c’è prima fa tutte il Barcellona ma in Spagna giungono notizie che potrebbero mettere il bastone fra le ruote al Milan. Secondo quanto riportato dal media catalano, El Nacional, il club blaugrana ora avrebbe messo al primo posto della sua lista obiettivi un altro giocatore importante della Serie A: vale a dire Ademola Lookman dell’Atalanta che già lo scorso mese di agosto aveva puntato i piedi con la società bergamasca per andare al PSG, prima di ripensarci.

L’attaccante nigeriano ex Leicester è finito al primo posto nella lista obiettivi del Barcellona per il rinforzo offensivo, scalzando sia Leao che l’ala spagnola del Bilbao, Nico Williams. Se a gennaio, oppure in estate, il club catalano decidesse di tentare l’affondo per Lookman vorrebbe dire che il Milan dovrà sperare in altri interessamenti per la cessione di Leao che a questo punto diventa un’ipotesi più remota ma pur sempre da tenere d’occhio come possibilità per il 2025.