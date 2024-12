Torna al Milan dopo 18 mesi: un giocatore e 40 milioni di euro

Un clamoroso colpo di scena nel mercato del Milan: 40 milioni e ritorno, è così che si chiude il tormentone. La dirigenza va all’assalto

Il momento in casa Milan è drammatico. O quasi. Il club rossonero attraversa settimane delicate, con la squadra di Paulo Fonseca che fatica a portare i risultati sperati. Il recente 0-0 contro il Genoa, contornato dalla festa per i 125 anni di storia del club meneghino.

Un presente difficile, complesso, soprattutto per il percorso che il ‘Diavolo’ sta offrendo ai tifosi in campionato. Lo Scudetto è un miraggio, l’Atalanta prima in classifica è lontana 14 punti (i rossoneri devono recuperare il match contro il Bologna) e le prospettive future sembrano tutt’altro che rosee. Ecco perché a dare una mano al club di Via Aldo Rossi sarà il calciomercato: già nel mercato di riparazione, a gennaio.

Dalla difesa, che sta fornendo prestazione molto al di sotto della aspettative, arrivando fino all’attacco che tra Morata e Abraham non ha ancora riconosciuto un titolare inamovibile. Cardinale e Ibrahimovic si sono resi conto che, evidentemente, la rosa a disposizione di Fonseca non è adatta alle esigenze tattiche del tecnico portoghese.

Al di là delle recenti critiche dell’allenatore sull’impegno altalenante dei suoi ragazzi, qualcosa a gennaio arriverà. E sembrerebbe poter essere qualcosa di grosso. Si sta facendo strada una suggestiva ipotesi che farebbe impazzire i tifosi rossoneri: ecco di chi si tratta.

Tifosi in festa: torna al Milan con lo scambio

Il giornalista Alessandro Schiavone, particolarmente informato sulle vicende che riguardano i club di Premier League ed il calcio inglese in generale, ha lanciato su ‘X’ una vera e propria bomba di mercato. Il ritorno di Sandro Tonali al Milan, con uno scambio folle all’orizzonte.

Già nel mese di gennaio Tonali potrebbe infatti spingere per la sua partenza: via dai bianconeri e da Newcastle per fare ritorno in maglia rossonera, a 18 mesi dalla sua dolorosissima cessione. Non sarà affatto facile ma, come spesso accade nel mondo del calcio, la volontà del calciatore potrebbe risultare decisiva per la buona riuscita dell’affare. Il giornalista ha fatto il nome di due giocatori rossoneri che potrebbero interessare non poco ai ‘Magpies’.

“Lo staff tecnico del Newcastle apprezza sia Thiaw che Loftus-Cheek, con quest’ultimo che ha aperto al ritorno in Premier League dopo un inizio difficile in questa seconda stagione al Milan. Il ritorno di Tonali è possibile solo se i ‘Magpies’ accettano 40 milioni pagabili in 2-3 anni e uno dei due giocatori. Sandro vuole tornare nel club che non ha mai voluto lasciare”. Un’indiscrezione pazzesca che potrebbe, dunque, trovare conferma nelle prossime settimane.