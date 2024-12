Nuovo allenatore della Roma: c’è l’annuncio di Ghisolfi

Il tema caldo in casa Roma è quello del nuovo allenatore, che succederà alla posizione di Claudio Ranieri, che cambierà.

A prendere voce è Ghisolfi, attuale direttore sportivo della Roma e lo ha fatto ai microfoni di SportMediaset in occasione della sfida di Coppa Italia, competizione sulla quale tiene tanto la Roma proprio per stessa ammissione di Florent Ghisolfi. Per i giallorossi, infatti, l’occasione di approdare alla prossima Europa League, oltre che ad accedere alla Supercoppa italiana 2026, ottenendo un trofeo in bacheca, sarebbe come “oro colato” vista l’annata molto tortuosa che sta vivendo.

Ghisolfi si è trovato in una baraonda sulla quale è chiamata la Roma a reagire. Senza Ranieri, che troverebbe in giallorosso un altro ruolo in futuro e con la scelta dell’allenatore italiano, come ha lasciato intendere proprio questa sera, il ds della Roma.

Roma, Ghisolfi traccia il profilo: la scelta sul nuovo allenatore della Roma

Si gioca Roma-Sampdoria questa sera, valevole per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Una competizione che la Roma vorrebbe provare a vincere, vista la stagione disastrosa con annessa posizione di classifica in Serie A, molto lontana dalla vetta.

Ma poi, nel 2025/2026, chi sarà il nuovo allenatore della Roma? Si spera, in Capitale e sponda giallorossa, che l’annata da traghettatore di Ranieri possa portare ad evitare ulteriori danni alla stagione di adesso. E lasciare una buona base al prossimo tecnico che arriverà in giallorosso, è ciò che vuole Ranieri.

Sulla scelta del nuovo allenatore della Roma, Ghisolfi è stato molto chiaro: vuole un allenatore con grande conoscenze del calcio italiano. Lo ha dichiarato apertamente nel corso del pre-partita, tracciando precisamente due profili, sull’identikit in giallorosso: Allegri o Sarri, per il 2025/2026.

Le parole di Ghisolfi sul nuovo allenatore della Roma

Nel pre-partita di Roma-Sampdoria, ha parlato il ds della Roma, Florent Ghisolfi: “Non faremo un annuncio per il primo dell’anno, vogliamo aspettare sei mesi. L’importante sarà anticipare gli altri, prendendoci il tempo che serve per fare una scelta giusta. Stiamo guardando diversi profili, ma diciamo che la conoscenza del calcio italiano sarà il fattore importante per la scelta sul nuovo allenatore”.

Ghisolfi parla anche di mercato: addio Dybala?

Florent Ghisolfi ha risposto anche su Dybala, dopo le voci che sono circolate sul suo addio alla Roma, con destinazione al Galatasaray: “Sul mercato ho già detto che vogliamo migliorare la squadra in due o tre posizioni. Non vogliamo cambiare le cose giusto per cambiarle… Dobbiamo essere certi che quando prendiamo un calciatore, questo arrivi per migliorarci. Per Paulo è l’inizio del mercato, un calciatore così importante è normale che abbia rumors col suo nome tra i protagonisti. Ascoltiamo sempre tutti quando ci fanno offerte, al momento per non sono arrivate”.