Ronaldo diventa il presidente, ha già scelto il nuovo allenatore

Colpo di scena per quello che è il mondo degli allenatori perché ora il tecnico italiano può diventare la nuova scelta dopo che Ronaldo diventerà il presidente.

Quello dei calciatori negli ultimi anni è stato un po’ più bloccato come mercato, ma chi ha reso le cose sempre più elettrizzanti sono stati proprio gli allenatori. Tanti i cambi nel mondo del calcio con tecnici giovani o esperti che hanno cambiato totalmente la loro carriera vista la scelta di alcune società anche importanti che guardano al futuro in maniera differente.

Da sempre gli allenatori italiano sono stati ben visti e considerati nel mondo del calcio e in questi anni sempre di più per i grandi risultati che sono stati ottenuti. Adesso arriva una conferma molto importanti riguardo una notizia di calciomercato che può cambiare totalmente il futuro di uno di questi.

Calciomercato: Ronaldo sceglie il nuovo allenatore

I rapporti umani sono alla base del mondo del calcio e per questo motivo che ci sono ora novità in merito a quello che potrebbe essere accaduto. Perché c’è la svolta da parte di chi presto diventerà il presidente come Ronaldo dopo aver dato spettacolo da calciatore e che ha scelto anche il nuovo allenatore.

Si è parlato tanto di Allegri o Ancelotti e ora proprio per entrambi c’è una grande occasione che Ronaldo non ha intenzione di lasciarsi scappare. Perché il primo è svincolato e il secondo è ormai verso la fine della sua avventura con il Real Madrid.

Occhio al colpo di scena che può regalare il calciomercato degli allenatori con una scelta molto importante che può andare a fare Ronaldo il fenomeno pronto a diventare il nuovo presidente della federazione del Brasile.

Grande delusione per il Brasile che ormai da troppi anni perde competizioni e finali, ora c’è voglia di dare una svolta al progetto dopo che ai Mondiali e in Copa America non ottiene un buon risultato positivo come la vittoria da troppo. Manca dal 2002 un Mondiale vinto al Brasile e dal 2019 una Copa America, situazione che non può più essere tollerata nel paese.

Per questo motivo sembra intenzionato a dare una svolta direttamente Ronaldo che può diventare il nuovo presidente e punta forte a convincere Carlo Ancelotti a diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia. I prossimi mesi saranno decisivi perché nel 2025 Ancelotti dovrebbe lasciare il Real Madrid e può essere convinto a finire sulla panchina della Nazionale del Brasile.