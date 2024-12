Serie A, club venduto: adesso è ufficiale, la scelta sul nuovo allenatore

Cambio di proprietà in Italia con un nuovo imprenditore che ha deciso di investire i suoi soldi sulla squadra di Serie A. Una notizia, questa, che era già nell’aria da giorni e che adesso è diventata anche ufficiale.

Con il nuovo presidente può arrivare anche un altro allenatore, che ha già lavorato in passato al fianco del patron che è proprietario anche di un’altra squadra di calcio in Romania.

Adesso i tifosi si attendono la svolta per quanto riguarda il futuro societario del club con la nuova realtà imprenditoriale che può dare maggiore forza alla squadra che in campo dovrà lottare per non retrocedere.

Ribaltone in Serie A: prendono un nuovo allenatore?

L’imprenditore rumeno Dan Șucu è diventato il nuovo azionista di maggioranza del Genoa. Figura importante del panoramata economico, finanziario, della Romania, è proprietario e fondatatore del più grande marchio di arredamenti presenti in Romania, la Mobexpert, con oltre 2mila dipendenti.

Inoltre, ha investito i suoi risparmi anche nel comparto immobiliare e nel settore dei media, visto che ha un ruolo importante nel quotidiano Ziarul Financiar. E’ stato anche presidente di Confidustria Romania. Non è la prima volta che investe nel mondo del calcio visto che è già presidente del Rapid Bucaresta.

Dan Șucu ha ottenuto una partecipazione nel capitale sociale del Genoa pari al 77%, lasciando le altre quote di minoranza ai precedenti soci .Ha a disposizione i fondi necessario per poter rafforzare le ambizioni del club, che è reduce dallo 0-0 di San Siro contro il Milan.

C’è fiducia, dunque, riguardo gli investimenti futuri del club con l’ingresso del nuovo azionista che porterà nuovi fondi riguardo il potenzialmente dell’area tecnica e delle infrastrutture del club.

Da capire, adesso, se ci sarà un cambio in panchina con l’esonero di Patrick Vieira, scelto dalla precedente gestione. Infatti, il neo patron del Genoa ha lanciato Adrian Mutu che ha allenato per un periodo della sua carriera proprio nel Rapid Bucarest, un’altra squadra di proprietà di Dan Șucu.

Quale sarà il futuro del Genoa?

C’è grande curiosità attorno alla figura del nuovo azionista di maggioranza del club italiano, che arriva direttamente dalla Romania. I tifosi sono fiduciosi e sperano in un cambio di passo della squadra, che in futuro potrà lottare per traguardi più importanti.

Nonostante i risultati negativi c’è comunque attesa riguardo la decisione del nuovo presidente sul futuro di Patrick Vieira al Genoa.