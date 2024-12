Serie A in lutto: è morto lo storico ex Juve e Torino

Lutto nel mondo del calcio, con la storica figura di Torino e Juventus che ci ha lasciati oggi.

C’è stato un comunicato ufficiale da parte del Torino, con firma di Urbano Cairo, nel corso di questo pomeriggio. Poi ha seguito anche la Juventus in questa notizia, triste, che farà giocare probabilmente con la fascia di lutto al braccio sia la Juve che il Torino, nel prossimo appuntamento in campionato.

Il lutto nel mondo del calcio italiano riguarda appunto chi fu figura importantissima all’interno della società piemontese, sia sponda granata che per quella bianconera, alla Juventus.

Lutto nel mondo del calcio: è morto l’ex Juve e Torino

Aveva 75 anni, lutto sia per Juventus che per il Torino sulla storica figura dei due club. Scomparso l’uomo che aveva avuto pure una “breve” carriera da calciatore che era cominciata proprio in bianconero, nelle giovanili.

Fino al 2007 era stato alla Juventus, lavorando con i grandi campioni dal duemila in poi e non solo, considerando il suo percorso dal 1994 al 2007 e affianco a calciatori di importanza enorme, come Gianluca Vialli e tanti altri storici calciatori italiani e non passati per i bianconeri.

Si tratta infatti dell’ex storico massaggiatore Sergio Giunta, scomparso quest’oggi all’età di 75 anni, come hanno informato i media italiani. Dal 1980 al 2007, tra Torino e Juventus, diventando una delle figure più importanti all’interno dello staff medico dei due club.

Il messaggio di cordoglio del Torino

Il mondo del calcio e in particolar modo Juventus e Torino, così come la redazione di Calciomercatoweb, si stringono attorno al dolore della famiglia di Sergio Giunta. Lo storico massaggiatore di Juve e Torino è morto quest’oggi, all’età di 75 anni. Quanto segue, è il comunicato ufficiale del Torino, nel proprio messaggio di cordoglio: “Urbano Cairo e tutto il Torino sono vicini alla famiglia di Sergio Giunta per il ricordo dello storico massaggiatore del Torino dal 1980 al 1994, dapprima nel settore giovanile del Club e poi in Prima Squadra, dove si è distinto per la sua enorme competenza, umanità e disponibilità al lavoro. Alla moglie Adriana, alla figlia Erika e alle nipoti Sofia e Alice, così come a tutti i suoi amici cari, il nostro messaggio e abbraccio fraterno del mondo granata. L’ultimo saluto a Sergio si terrà, in forma privata, il prossimo venerdì 20 dicembre”.

Il gesto di Torino e Juventus dopo il lutto

Potrebbero, sia Torino che Juventus, indossare una fascia al braccio in segno di lutto per la scomparsa di Sergio Giunta. Questo, in occasione degli impegni che saranno rispettivamente tra qualche giorno, per Torino-Bologna e Monza-Juventus.