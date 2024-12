Serie A: infortunio al crociato, l’attaccante è stato operato

Operazione riuscita per l’attaccante che chiude in anticipo la sua stagione in Serie A. Ecco le ultimissime riguardo lo stop del giocatore, che si è rotto il crociato.

Tegola per la squadra e l’allenatore, che stava sfruttando il momento di forma del calciatore che è stato costretto a fermarsi a causa di un nuovo infortunio, questa volta più grave del previsto.

L’attaccante, come ufficializzato dalla società, si è già sottoposto ad intervento chirurgico che è perfettamente riuscito. Adesso dovrà passare alla fase riabilitativo con la speranza di tornare in campo il prima possibile.

Tanta sfortuna per il calciatore che ha rimediato questo nuovo infortunio che hanno meso fine alla stagione in Serie A dell’attaccante, che spera di tornare a disposizione per il prossimo ritiro.

Non ci sono speranze, infatti, per un rientro in anticipo dopo l’operazione al ginocchio sinistro.

Bisognerà attendere alla prossima stagione per rivedere di nuovo in campo il giocatore, che stava trovando fiducia e qualche gol, dopo le ultime prestazioni positive.

Purtroppo la sorte ha giocato un brutto scherzo al calciatore che dovrà essere bravo ad affrontare questa nuova insidia sul proprio cammino, con la speranza di ritornare più forte di prima e di poter competere ancora ai massimi livelli in Serie A.

Rottura del crociato per l’attaccante: si è già operato

L’intervento è stato svolto dal Professor Ramon Cugat a Barcellona. Come specificato dal club, la ricostruzione del legamento crociato anteriore è andata a bun fine con il calciatore che adesso dovrà attendere l’iter riabilitativo per tornare di nuovo in campo.

Una tegola vera e propria per la società e la squadra, con l’allenatore che aveva deciso di dare fiducia al giocatore dopo le ultime prestazioni positive.

La sfortuna, come spesso accade nel mondo del calcio, ha messo lo zampino e ancora una volta Pietro Pellegri ha chiuso in anticipo la sua stagione con la maglia dell’Empoli.

L’attaccante, che si è infortunato nel corso della partita di campionato contro l’Hellas Verona, è stato operata nella giornata di oggi, 18 dicembre 2024.

Comunicato Empoli sulle condizioni di Pietro Pellegri

L’Empoli rende noto che quest’oggi il calciatore Pietro Pellegri si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’operazione è perfettamente riuscita ed è stata eseguita in Spagna, a Barcellona, alla presenza dello staff medico azzurro, dal Professor Cugat presso l’Instituto Cugat Servicio de Traumatologia Hospital Quironsalud.

Adesso, dunque, non resta che attendere il percorso riabilitativo che porterà di nuovo Pietro Pellegri in campo.