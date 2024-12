Tonali torna a giocare in Italia, vestirà la stessa maglia

A distanza di più di un anno è pronto il grande ritorno di Sandro Tonali in Serie A, ancora una volta dopo aver vestito e onorato la magli del Milan.

L’ex giovane talento del Brescia è in Premier League alla sua seconda stagione, ma la prima l’ha praticamente quasi saltata tutta per una lunga squalifica per calcioscommesse e quest’anno si sta mettendo in mostra con grandi prestazioni sia con la maglia del Newcastle che con quella della Nazionale dell’Italia di Spalletti. Ma ora potrebbero esserci novità per il ritorno in Serie A per Tonali.

Una stagione di alti e bassi da parte del Newcastle che si ritrova al 12esimo posto in Premier League senza vere continuità di risultati e ora ci sono degli aggiornamenti che riguardano la possibilità concreta di vedere di nuovo Tonali in Serie A. Il giocatore italiano potrebbe avere piacere a tornare a giocare nel campionato italiano.

Un momento chiave questo per il futuro di Sandro Tonali perché già si inizia a parlare della prossima stagione e di novità di calciomercato che possono riportare in Italia il giocatore ex Milan che è corteggiato da tante squadre in tutta Europa. Occhio ora a quello che può accadere in questi mesi con continui contatti e trattative.

Calciomercato: Tonali torna in Serie A

Colpo di scena per il mercato italiano con un club che fa sul serio e vuole provare a prendere Tonali per riportarlo in Serie A.

A rivelare la notizia è stato il quotidiano del Corriere dello Sport che apre con una notizia di calciomercato molto importante come quella di un ritorno in Italia di Sandro Tonali. Ma il calciatore ex Milan potrebbe anche andare a vestire una maglia diversa rispetto quella rossonera.

Perché il Corriere dello Sport conferma che c’è la Juventus che vuole Tonali, un’idea che sarebbe nata proprio in queste ore in una riunione dello scorso 16 dicembre in ottica della prossima stagione e ora possono davvero esserci sviluppi per rivedere il centrocampista italiano del Newcastle e della Nazionale in Italia, ma questa volta con la maglia della Juve.

Ci sarebbe già una strategia da parte della Juventus per comprare Tonali perché il club bianconero andrà a fare diversi sacrifici in questi mesi già a gennaio, ma anche in estate. Tra i calciatori che possono andare via ed essere venduti per una cifra importante ci sono Fagioli, Mbangula e Yildiz addirittura che piace molto al Bayern Monaco.

Tonali dopo aver vestito la maglia bianconera del Newcastle potrebbe vestire ancora gli stessi colori ma con la Juventus in Italia.