Esonero deciso, hanno chiamato Roberto Mancini

Situazione difficile in questo momento per un club italiano pronto ad un ribaltone in panchina perché c’è la conferma riguardo l’esonero dell’allenatore e la scelta del sostituto è da scoprire.

Tanti i cambiamenti in Italia in questi mesi e non solo, anche nel resto d’Europa sono diverse le società che hanno deciso di cambiare allenatori e ora c’è la conferma riguardo un possibile esonero perché c’è una situazione che mette a rischio il futuro della società che vuole provare a dare una scossa immediata.

Occhio a quello che può essere quindi l’esonero dell’allenatore e l’occasione di puntare su Mancini che può rimettersi in gioco dopo quello che è accaduto in questi ultimi mesi. Il tecnico italiano dopo essere stato sulla panchina della Nazionale dell’Arabia Saudita è stato sollevato dall’incarico di CT a seguito di alcuni incomprensioni.

Adesso si cerca di capire come poter andare avanti perché un club italiano può esonerare l’allenatore in queste ore e ci sarebbe anche la possibilità di fare un tentativo per Roberto Mancini che vanta grandissimi rapporti con la società.

Esonero in Italia, la scelta su Mancini

Sono diversi gli allenatori che rischiano l’esonero in Italia e occhio quindi a quello che può essere il ritorno di Roberto Mancini con un club e nel campionato italiano vista l’occasione che si starebbe per creare.

Tra le squadre che possono cambiare allenatore in Italia ci sono diverse che valutano davvero di licenziare il proprio allenatore già in questo weekend per provare a dare una scossa immediata che può stravolgere tutto il progetto.

A rischiare l’esonero è anche Alessio Dionisi al Palermo che giocherà da ex la partita contro il Sassuolo assoluta capolista del campionato di Serie B e in caso di altra sconfitta sarà fatto fuori.

Perché non è una situazione semplice questa per il Palermo che è stato acquistato dal City Group che è lo stesso proprietario che gestisce il Manchester City e che vanta grandissimi rapporti con Roberto Mancini che ha costruito i primi anni di gloria e vittorie proprio con il City diversi anni fa.

Per questo in caso di esonero di Dionisi dal Palermo quella di Roberto Mancini è una suggestione che non può essere totalmente da escludere. Il tecnico vuole rimettersi in gioco e allenare un club, ma forse per accettare la piazza di Palermo col City Group aspetterebbe prima una promozione in Serie A che ad oggi resta complicata.