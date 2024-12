Inter, Inzaghi annuncio un altro infortunio: svelate le sue condizioni

Arrivano aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche del calciatore, che non ha preso parte alle ultime partite dell’Inter. Ecco tutti i dettagli riguardo lo stato di salute del ragazzo che ha riportato questo infortunio.

Reduce dal successo in Coppa Italia contro l’Udinese, l’Inter con le seconde linee ha superato in scioltezza i bianconeri con un netto 2-0, ottenendo il pass al turno successivo.

Adesso non resta che attendere l’esito delle ultime due partite di campionato del 2024, contro Como e Cagliari. Gare insidiose che di sicuro la squadra nerazzurra non sottovaluterà.

Infatti, queste gare saranno decisive visto che a gennaio la squadra sarà impegnata nella Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita.

Intanto, Inzaghi in conferenza stampa ha fatto il punto sui giocatori dell’Inter infortunati.

A che punto sono le condizioni fisiche del calciatore dell’Inter?

C’è l’annuncio di Inzaghi in conferenza stampa, riguardo il recupero degli infortunati che attualmente sono ai box a causa dei loro problemi fisici. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto anche un altro calciatore che ha riportato un problema in allenamento.

Infortunati Inter: le parole di Simone Inzaghi

L’Inter non ha intenzione di interrompere questo stato di forma positivo in campionato, con la squadra che resta in lotta per il primo posto insieme ad Atalanta e Napoli.

La distanza è di pochi punti, con i nerazzurri che dovranno recuperare la sfida contro la Fiorentina, sospesa per il malore di Bove.

L’obiettivo, prima dell’inizio della Supercoppa, è non perdere la scia sulle inseguitrici, ecco perché Inzaghi spera di recuperare quanto prima i giocatori dell’Inter che oggi sono infortunati.

Infortunati Inter: arrivano aggiornamenti sul recupero dei giocatori

Simone Inzaghi ha fatto il punto della situazione riguardo i giocatori dell’Inter infortunati. Ecco le parole del tecnico dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese.

“In questo momento Acerbi è più avanti di Pavard e spero di averlo a disposizione per la sfida contro il Cagliari. Barella? Vediamo se riuscirà ad esserci contro il Como. I segnali sono buoni ma bisogna ancora aspettare. Per Pavard servirà un po’ di tempo in più ma comunque sta lavorando bene ed è sulla via del recupero, spero di averlo a disposizione per la Supercoppa anche se non abbiamo certezze su questo”.

“Correa? Ha avuto un problema in allenamento e oggi abbiamo deciso di non rischiarlo. Comunque sta bene, non è nulla di preoccupante”.