Milan, esonero Fonseca deciso: confermato il sostituto

Ore decisive in casa Milan per quella che è la posizione a forte rischio di Paulo Fonseca che può essere esonerato e ora ci sono conferme anche per quanto riguarda il sostituto.

Si parla già di quello che può essere l’esonero di Fonseca e la scelta del nuovo allenatore del Milan, perché proprio in queste ore si deciderà tutto e si andrà a capire come risolvere al meglio la situazione che è diventata più che complicata. Le prossime ore saranno decisive per capire come può finire tutto questo perché ora i tifosi non hanno più intenzione di aspettare.

Troppi i passi falsi in campionato che mettono il Milan a meno di metà stagione già fuori per la corsa scudetto e ora a rischio c’è anche la zona Champions League con le altre che viaggiano spedite e il club rossonero che continua a perdere punti per strada.

Un momento davvero complicato questo per il Milan se consideriamo anche che lo spogliatoio è spaccato in due e alcuni leader vorrebbero l’esonero immediato di Fonseca dalla panchina rossonera. Le prossime ore saranno decisive perché ormai si è arrivata ad una decisione già presa.

Milan, esonero Fonseca: la decisione sul sostituto

Secondo le ultime notizie che arrivano in questo momento, dopo la contestazione dei tifosi del Milan, la società ha confermato Fonseca ma con il rischio esonero dietro l’angolo. Una conferma a tempo che sembra ormai scaduto e al prossimo passo falso può arrivare la pesante decisione contro il tecnico portoghese.

Arrivano novità dal Corriere dello Sport su quella che è la scelta presa dal Milan su un licenziamento di Fonseca che può arrivare già nelle prossime ore quando il club rossonero scenderà in campo contro l’Hellas Verona che può diventare fatale per la carriera del tecnico con i rossoneri.

Adesso il momento è davvero complicato e per questo che Fonseca può essere esonerato dopo Verona Milan se non dovesse arrivare un risultato positivo. Al momento arrivano anche conferme molto importanti dalla Spagna su quello che può essere il sostituto di Fonseca e si parla di Xavi.

La società vorrebbe provare a puntare su un profilo straniero e internazionale, per questo motivo che il Milan può esonerare Fonseca e prendere Xavi come nuovo allenatore del club rossonero che ora deve cercare di ritrovare risultati e soprattutto armonia interna ed esterna.