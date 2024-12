Milan-Theo, arriva l’annuncio di Fonseca: “La situazione è facile…”

Theo Hernandez sta attraversando non il migliore dei periodi, con il suo futuro in rossonero fortemente in bilico.

Si parla infatti non solo di un addio nel prossimo calciomercato invernale, ma anche di un rapporto mai realmente sbocciato con Paulo Fonseca. La panchina contro il Genoa potrebbe infatti essere stata una conseguenza diretta di un atteggiamento che al lusitano non piace, e che se non dovesse potrebbe anche comportare l’esclusione da qui alla fine della stagione del francese.

Ovviamente tifosi e club sperano che la situazione di Theo Hernandez possa rientrare, con lo stesso Fonseca che nel corso della conferenza stampa di oggi ha fatto un annuncio importante.

Caso Theo Hernandez: parla Fonseca

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Theo Hernandez, una delle più grandi delusioni del Milan in questa stagione. Il francese è infatti tutto fuorché il giocatore dominante che abbiamo imparato a conoscere nel corso delle ultime stagioni.

Considerato l’andazzo che sta avendo in questa stagione, il calo del Diavolo è anche in parte dovuto all’assenza mentale e non di Theo, per il quale il club starebbe comunque continuando a trattare il rinnovo. Negli scorsi giorni il procuratore del francese ha ribadito la voglia del francese di rimanere in rossonero, perché a Milano ed al Milan si trova bene, ma se il rendimento dovesse continuare ad essere questo non è da escludere una sua cessione già nel prossimo calciomercato invernale nel momento in cui dovesse arrivare la giusta offerta.

Ma in tutto questo, cosa è successo a Theo Hernandez? E tra il terzino e Paulo Fonseca? A fare chiarezza sulla situazione lo stesso allenatore portoghese, che nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro il Verona ha detto che con il giocatore non esiste nessun problema, anche perché la causa di questo rendimento deludente è un’altra.

Che problema ha Theo? Fonseca svela tutto

Tra Theo Hernandez e Paulo Fonseca non c’è nessun problema. Questo è quanto svelato dall’allenatore portoghese nel corso della conferenza stampa di oggi. La panchina di domenica sarà stata sì punitiva, ma per via di un atteggiamento che alla fine il francese mantiene dall’inizio della stagione.

Ma perché? Che fine ha fatto quel giocatore dominante imparato a conoscere nel corso degli anni? Fonseca ha cercato di dare una risposta a queste domande, giustificando il deludente rendimento di questi mesi di Theo Hernandez dicendo che avendo giocato troppo non è riuscito a trovare la migliore condizione fisica possibile.