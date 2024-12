Non c’è pace per il Milan: esonero Fonseca, il sostituto divide i tifosi

Situazione da dimenticare per il Milan, è arrivata l’ultima spiaggia per Paulo Fonseca che ha già avvertito i suoi collabortori: ecco la scelta della società riguardo il sostituto.

Inizio di campionato davvero poco felice per i rossoneri, che sono in piena emergenza e che si presentano a Verona con il morale sotto i piedi. Il recente pareggio contro il Genoa ha aperto le porte alla contestazione da parte del tifo caldo, che ha espresso il proprio malumore alla squadra in occasione della festa per i 125 anni del club.

Adesso Cardinale è pronto a mettere le cose in ordine e a sistemare anche l’area tecnica. Arriva la svolta da parte della società rossonera che ha già deciso il nome del prossimo allenatore del Milan, che dovrà prendere il posto di Paulo Fonseca.

Distanza notevole dalle prime posizioni della Serie A: una differenza abissale rispetto a squadre come Inter, Napoli e Atalanta, che viaggiano ad un altro ritmo. Adesso il Milan è in caduta libera e rischia seriamente di non centrare l’obiettivo minimo, rappresentato dalla qualificazione alla prossima Champions League.

La concorrenza, infatti, è davvero alta, soprattutto considerando che altre società sono pronte ad intervenire nel mercato di gennaio, come la Juventus che ha già messo in programma una serie di acquisti che miglioreranno l’organico a disposizione di Thiago Motta.

A rischiare più di tutti, in questo momento, è l’allenatore del Milan Paulo Fonseca. Arriva la notizia riguardo il possibile cambio di passo anche di Gerry Cardinale che è pronto a prendere in considerazione anche l’ipotesi di una cessione del club.

Milan, Cardinale è già stufo: Fonseca ai saluto, chi sarà il prossimo allenatore?

La tifoseria del Milan si aspetta di tutto in queste prossime settimane, che chiuderanno un 2024 da dimenticare.

La prossima partita contro l’Hellas Verona può essere decisiva per l’esonero di Fonseca ma anche per l’addio di Gerry Cardinale.

Allegri Milan: cosa sta succedendo

E’ la redazione di calciomercato.com a rilanciare la notizia relativa al possibile ritorno sulla panchina del Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juve, attualmente libero, è pronto a valutare la proposta.

Il nome, però, divide già i tifosi rossoneri che non sono convinti dell’allenatore che non è del tutto apprezzato dall’ambiente milanista. Ecco perché, ancor prima di firmare, Allegri rischia seriamente di ritrovarsi in una situazione molto più grande di lui che a quel punto potrebbe pregiudicare il suo percorso al Milan e la sua carriera da mister.