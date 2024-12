Serie A, calciatore arrestato: il club l’ha messo fuori rosa

Quanto successo nella notte fra le strade della città ha dell’incredibile, soprattutto se consideriamo chi è rimasto coinvolto in questo evento.

Calciatore arrestato nella notte: scandalo in Serie A

Un nuovo scandalo sta colpendo proprio in queste ore la Serie A. Un calciatore del massimo campionato italiano, infatti, sarebbe rimasto coinvolto in una situazione piuttosto delicata che un professionista come lui, esempio per milioni di giovani sognatori, non dovrebbe neanche conoscere. In teoria.

Stando alle ultime notizie, infatti, al termine della cena di Natale organizzata dal club, di rientro a casa, il giocatore avrebbe commesso una serie di infrazioni del codice della strada che hanno costretto le forze dell’ordine ad intervenire. Da qui è nato un brevissimo inseguimento terminato con la “cattura” del ragazzo e la denuncia fatta partire dalla polizia contro di lui.

Il fatto è più grave di quanto effettivamente ci si possa immaginare, anche perché il tesserato giallorosso è stato beccato in un anomalo stato d’ebrezza. A fronte di questo, riporta, fra gli altri, lecceprima.it, al giocatore del Lecce Pelmard verrano decurtati dalla patente ben 16 punti, oltre il suo ritiro. Immediata la presa di posizione contro questi atteggiamenti del club salentino, che nelle scorse ore ha pubblicato sui propri canali ufficiali la dura decisione presa nei confronti del terzino francese.

Il calciatore è stato messo fuori rosa

Un comportamento del genere è inammissibile, soprattutto se si considera il fatto che stiamo parlando di un calciatore di Serie A. Al termine della cena di Natale organizzata dal Lecce, dopo aver alzato un po’ troppo il gomito, Andy Pelmard si è reso protagonista di un vero e proprio inseguimento per le strade della città salentina, alla Fast&Furious per intenderci.

Inutile dire che il classe 2000 non è riuscita a farla franca, anzi, peggio di così non poteva andare. Dopo non essersi fermato all’alt della polizia, decurtato della patente e denunciato, Pelmard è stato anche messo fuori rosa dal Lecce. A comunicarlo lo stesso club con una nota ufficiale pubblicata nelle scorse ore sul proprio sito, deciso che potrebbe trasformarsi addirittura anche in altro in vista del prossimo calciomercato invernale. Non è infatti da escludere la cessione del giocatore o addirittura una sua rescissione.