Dybala firma con un altro club, la moglie svela l’accordo

Paulo Dybala è pronto a lasciare la Roma e anche l’Italia per mettersi alle spalle il suo passato e andare alla ricerca di un nuovo futuro sempre nel mondo del calcio.

Perché arrivano importanti notizie che riguardano il futuro del giocatore argentino che è pronto ad una vera e propria svolta della carriera andando a giocare per un altro club. Attenzione a quello che può essere quindi la prossima destinazione di Dybala che può firmare con un’altra squadra già a gennaio.

In estate è stato davvero molto vicino a lasciare la Roma e l’Italia per la maxi offerta arrivata in Arabia Saudita, alla fine però Dybala ha deciso di restare e ora però può arrivare davvero il suo addio immediato per andare a vestire la maglia di un altro club.

Una situazione piuttosto chiara quella che stanno vivendo in casa Roma che sono pronti a vendere Dybala liberandosi del suo pesante ingaggio che va ad incidere in maniera forte sulla situazione finanziaria del club giallorosso. Le prossime giornate saranno decisive perché ormai mancano pochi giorni all’apertura del mercato di gennaio.

Calciomercato Roma: Dybala firma con un altro club

Occhio a quella che può essere la prossima destinazione di Paulo Dybala pronto a firmare con un’altra squadra subito.

A svelare tutto sui social è stata direttamente sua moglie Oriana Sabatini che ha raccontato quella che può essere la scelta finale di Dybala nel firmare con la sua prossima squadra. Perché l’attaccante argentino in questo momento deve fare i conti con quella che è una situazione ben precisa come il dover lasciare Roma tra gennaio e la prossima estate e tutto può essere anticipato già tra pochi giorni.

Un altro giocatore pronto a lasciare la Roma è Paredes che è pronto a firmare con il Boca Juniors e tornare nel proprio paese e l’amico e connazionale di Dybala sta provando a convincerlo a passare anche lui nello storico club argentino

La conferma arriva dalla moglie Oriana Sabatini che Dybala può andare al Boca Juniors ma che la volontà della donna è quella di vedere Paulo con la maglia del River Plate perché in famiglia tifano tutti per l’altro club storico e rivale del Boca.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Dybala giocherà con il Boca Juniors, il River Plate o il Galatasaray con cui il suo agente è in trattativa.