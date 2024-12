Infortunio terribile: ai box per un anno, Juventus fregata

Brutte notizie per la Juventus. Il lungo stop del calciatore obbliga il club ad intervenire in sede di calciomercato. Ecco le ultimissime riguardo l’obiettivo scelto dalla società che è pronta a definire l’affare già a gennaio.

Il terribile infortunio causato al calciatore, a seguito di un incidente con la sua autovettura, ha portato non pochi problemi all’interno della squadra con la società che comunque, nonostante tutto, ha mostrato vicinanza verso l’attaccante, uno dei beniamini della tifoseria.

Adesso il giocatore dovrà riprendersi con calma e resterà ai box per almeno un anno. Nel frattempo, la società si è già attivata riguardo il prossimo attaccante da prendere.

Ecco le ultimissime sul nome del giocatore che è finito nel mirino della dirigenza.

Sarà un mercato particolarmente movimentato per la Juventus, a caccia di rinforzi dalla difesa all’attacco.

Si cercano, infatti, diversi calciatori che dovranno rinforzare l’organico a disposizione di Thiago Motta che attende di conoscere i prossimi acquisti.

Arriva un’altra beffa per la Juventus che a questo punto rischia di dover cambiare obiettivo di mercato in vista della sessione di gennaio 2025.

Calciomercato: l’infortunio cambia i piani del club, Juventus spiazzata

La notizia arriva dall’Inghilterra e riguarda un giocatore che era finito nel mirino della Vecchia Signora per il mercato di gennaio.

Alla ricerca di un vice Vlahovic, Giuntoli aveva messo gli occhi sul giovane talento della Premier League.

L’infortunio dell’attaccante, però, ha aggiunto un’altra pretendente che è pronta a soffiare l’obiettivo di mercato alla Juventus.

Ferguson al West Ham: cambiano i piani della Juventus

Dopo l’infortunio di Michail Antonio, che dovrà restare fuori per almeno un anno, la dirigenza ha deciso di investire i propri soldi per portare al West Ha Evan Ferguson del Brighton.

L’attaccante irlandese, considerata una delle rivelazioni della Premier League, ha una valutazioni davvero elevata ecco perché il West Ham sta iniziando a trattare per richiedere un prestito con obbligo di riscatto e con pagamento dilazionato.

Secondo le ultime notizie di mercato riportate da GiveMeSport, il West Ham è la principale candidata per Evan Ferguson che ha anche altre offerte sul tavolo. Il Brighton, in questo momento, non ha ancora deciso cosa fare.