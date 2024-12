Milan, il PC consiglia un nuovo bomber: il club lo prende a 50 MLN

Non una situazione semplice questa per il Milan con Paulo Fonseca che si gioca il posto in panchina e anche alcuni dirigenti sono messi in discussione.

Intanto, il Milan è pronto a mettere le mani su quello che sarà presto il nuovo numero 9 che può vestire la maglia rossonera nel 2025 perché c’è la volontà di andare a comprare un altro bomber. Diversi i nomi che sono iniziati a circolare negli ultimi mesi e c’è uno che metterebbe d’accordo tutti.

Come ormai è noto in casa Milan si lavora molto in base a quello che è l’algoritmo che sceglie una lista di nomi che possono rientrare nel mirino del club rossonero per questioni economiche e di dati e ora c’è un altro nome che piace tanto che può essere il profilo ideale per arrivare a rinforzare l’attacco del Milan.

Calciomercato Milan: arriva il nuovo bomber

Occhio alla possibile svolta di calciomercato per il Milan che è pronto ad investire nel ruolo di attaccante e attraverso l’algoritmo che il pc avrebbe consigliato diversi nomi che piacciono tanto alla dirigenza rossonera pronta a fare uno sforzo maggiore.

Adesso ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro dell’attaccante che ha messo nel mirino il Milan che vuole comprare un nuovo bomber e ci sono delle nuove notizie che possono portare seriamente il club rossonero a dover investire sul giocatore.

Tutto molto chiaro nella testa della dirigenza rossonera che è pronta a mettere le mani su un nuovo giocatore perché l’obiettivo primario del club rossonero resta quello di valorizzare al meglio possibile il talento Francesco Camarda senza avere fretta.

Per questo si punterà sull’arrivo di un nuovo attaccante e oggi i primi due nomi sono quelli di Gyokeres e Sesko che però costano troppo e hanno grande concorrenza, per questo motivo si vira tutto sul nome di Santi Gimenez dal Feyenoord.

L’attaccante messicano è stato già in estate ad un passo dal Milan che ora farà di nuovo un tentativo. I tanti infortuni in avanti e i pochi gol portano la società a dover fare uno sforzo. questa volta non si punterà su un giocatore da 20 milioni ma il Milan vuole comprare Gimenez che è valutato 50 milioni di euro dal Feyenoord e l’obiettivo è portarlo in Italia entro la prossima estate per dare un altro numero 9 al club rossonero.