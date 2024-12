Crisi respiratoria, esce in barella: calcio italiano col fiato sospeso

Una situazione che ha creato subito grande ansia e allarmismo per quello che si è visto con un giocatore che in Serie A si è accasciato a terra per una crisi respiratoria.

A poche settimane dal dramma sfiorato per il malore di Bove un’altra vicenda mette ansia al mondo del calcio italiano perché è arrivata la conferma che riguarda quello che è accaduto e che non fa per nulla piacere con una pessima notizia in merito ad un giocatore che è uscito dal campo in barella e con l’ossigeno.

Altre immagini davvero forti e toccanti che hanno creato un grande dispiacere a tutti i tifosi e le persone che erano presenti sul campo perché ora c’è bisogno di capire come stanno realmente le cose dopo quello che è accaduto. Un episodio che ha creato grande agitazione in tutti rivivendo le immagini di settimane fa, ora un altro giocatore di Serie A è finito in ospedale.

Giocatore in ospedale, Serie A in apprensione

Non un malore come quello che aveva colpito Bove, ma comunque un episodio difficile da dover raccontare col sorriso per quello che si è visto. Perché anche se non ha perso i sensi il giocatore di Serie A si è fermato per una crisi respiratoria e c’è stato capace di dover far intervenire direttamente i soccorsi per risolvere la situazione.

Immediato e tempestivo l’intervento di quelli che erano i soccorsi a bordo campo che hanno di fatto preso in mano la situazione e portato di corsa il giocatore in barella verso l’ambulanza per poi andare dritti in direzione ospedale. Adesso c’è grande apprensione per quelle che sono le condizioni di Walukiewicz dopo la crisi respiratoria.

