Esonero dopo la sconfitta: Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore

Brutte notizie per il club italiano che è pronto a cambiare tutto con l’esonero dell’allenatore dopo la sconfitta che mette nei guai la squadra in classifica.

Si è venuta a creare una grande occasione per Fabio Cannavaro che è pronto a tornare ad allenare un club italiano che in questo momento si trova in grade difficoltà e dopo alcuni risultati deludenti che la società ha deciso di intervenire in maniera immediata per provare a dare una svolta al progetto.

L’obiettivo del club è quello di cercare di fare grandi cose per il futuro e per questo motivo che ora la società pensa seriamente di andare a cambiare le cose con un possibile esonero in panchina e la scelta di Fabio Cannavaro che da giorni sembra l’indiziato numero uno per prendere il posto in panchina dell’attuale tecnico.

Calciomercato: scelto Fabio Cannavaro dopo l’esonero

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano quella che può essere la scelta da parte della società che pensa seriamente di cambiare le cose con un esonero dell’allenatore e la scelta di puntare su Fabio Cannavaro in panchina. Il giovane tecnico è pronto a rimettersi in gioco in una piazza molto importante.

Dopo aver salvato l’Udinese all’ultima giornata ora Fabio Cannavaro ha un altro grande obiettivo ed è quello di provare a scrivere la storia con una società che ha intenzione di fare le cose per il meglio in vista del futuro e di raggiungere obiettivi importanti. Perché c’è un’altra piazza storica come quella di Palermo che ha deciso di cambiare allenatore.

E’ con un esonero di Dionisi che al Palermo può arrivare Fabio Cannavaro come nuovo allenatore. Perché il club rosanero non si aspettava questa classifica fuori dalla zona playoff e ora la stagione si complica davvero tanto in Serie B. Dopo la sconfitta anche contro il Sassuolo adesso c’è la sensazione che il club gestito dagli sceicchi del City Group è pronto alla svolta.

Ci sono delle novità importanti che riguardano quello che può essere l’esonero di Dionisi e la scelta di puntare su Fabio Cannavaro per il Palermo che ora vuole ribaltare i recenti risultati e mettere un filotto positivo per cercare di dare la svolta a questo progetto. Adesso non resta che aspettare con il comunicato che può arrivare da un momento all’altro.